به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه فرودگاه بین المللی اهواز؛ پرواز شرکت‌های وارش به شماره ۵۸۵۲، آتا ۵۶۳۵، کارون ۲۵۱۴ مسیر تهران به اهواز، پرواز شرکت کارون به شماره ۲۵۸۰ مسیر شیراز به اهواز، وارش به شماره ۵۸۵۳، آتا ۵۶۳۶ مسیر اهواز به تهران نیز امروز به دلیل مه‌گرفتگی باطل شدند.

همچنین پرواز شرکت‌های پارس به شماره ۴۴۴۴، اروان ۶۷۰۸ مسیر تهران به اهواز، پرواز شرکت آتا به شماره ۵۶۴۱ مسیر مشهد به اهواز، پرواز شرکت‌های کارون به شماره ۲۶۶۹، اروان به شماره ۶۷۰۹ مسیر اهواز به تهران، پرواز شرکت پارس به شماره ۵۴۳۸ مسیر اهواز به خارک، آتا با شماره ۵۶۴۰ مسیر اهواز به مشهد و کارون به شماره ۲۶۳۱ مسیر اهواز به بندر عباس نیز امروز به دلیل پدیده مه گرفتگی تا اطلاع ثانوی لغو شدند.

روز گذشته نیز ۱۱ پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه گرفتگی لغو و یا دچار تاخیر شد.

