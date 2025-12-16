به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی، دوشنبه‌شب در جلسه مدیریت پسماند و نهاده‌های دامی با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: از هیئت محترم دولت و ریاست جمهوری بابت نگاه و نگرش ویژه‌ای که به موضوع مدیریت پسماند و نهاده‌های دامی داشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

وی افزود: امکانات و حمایت‌های فراهم‌شده توسط دولت و وزارت کشور در خصوص موضوع آتش‌سوزی اخیر، موجب شد گروه‌های اجرایی ما بتوانند در کوتاه‌ترین زمان اقدامات امدادی را عملیاتی کنند و از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری شود.

استاندار مازندران گفت: با تأمین منابع مالی، فاز نخست طرح‌های مدیریت پسماند در سراسر استان آغازشده و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد رفع مشکلات و دستیابی به نتایج مطلوب باشیم.

یونسی افزود: بار دیگر از نگاه ویژه دولت و همراهی وزیر کشور قدردانی می‌کنم و این حمایت‌ها را پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌های بزرگ استان می‌دانم.

انتهای پیام/