استاندار مازندران:
نگاه ویژه دولت به استان مازندران پشتوانهای برای عبور از ابر چالشهاست
استاندار مازندران از حمایتهای دولت و رئیسجمهور، تأکید کرد: نگاه ویژه هیئت دولت و همراهی وزارت کشور، زمینهساز اجرای سریع طرحهای امدادی و آغاز فاز نخست مقابله با ابر چالشهای استان شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی، دوشنبهشب در جلسه مدیریت پسماند و نهادههای دامی با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: از هیئت محترم دولت و ریاست جمهوری بابت نگاه و نگرش ویژهای که به موضوع مدیریت پسماند و نهادههای دامی داشتند، صمیمانه سپاسگزارم.
وی افزود: امکانات و حمایتهای فراهمشده توسط دولت و وزارت کشور در خصوص موضوع آتشسوزی اخیر، موجب شد گروههای اجرایی ما بتوانند در کوتاهترین زمان اقدامات امدادی را عملیاتی کنند و از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری شود.
استاندار مازندران گفت: با تأمین منابع مالی، فاز نخست طرحهای مدیریت پسماند در سراسر استان آغازشده و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد رفع مشکلات و دستیابی به نتایج مطلوب باشیم.
یونسی افزود: بار دیگر از نگاه ویژه دولت و همراهی وزیر کشور قدردانی میکنم و این حمایتها را پشتوانهای ارزشمند برای عبور از چالشهای بزرگ استان میدانم.