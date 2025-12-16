مدیریت پسماند مازندران باید الگوی ملی شود

به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی دوشنبه‌شب در جلسه مدیریت پسماند و نهاده‌های دامی در مازندران، گفت: مسئولیت‌های گذشته در حوزه مدیریت پسماند همچنان بر عهده ماست و نمی‌توان از پاسخگویی شانه خالی کرد. مردم حق‌دارند مطالبه گر باشند و ما موظفیم قراردادها و پروژه‌ها را با بررسی کارشناسی دقیق پیش ببریم تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود.

وی با اشاره به آغاز سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه پسماند افزود: طرح‌ها باید متناسب با شرایط زیست‌محیطی و حجم زباله استان طراحی شوند. تجربه نشان داده هرگونه تعجیل بدون مطالعه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. در مازندران، اجرای طرح‌های پسماند باید با توجه به واقعیت‌های محلی و آثار اجتماعی صورت گیرد.

وزیر کشور ادامه داد: در برخی مناطق ازجمله نوشهر، نور و تنکابن پروژه‌ها آغازشده و گزارش‌های اولیه امیدوارکننده است. همچنین برای بابل آمادگی کامل وجود دارد و با اجماع اجتماعی و همراهی مردم می‌توان این طرح‌ها را به نتیجه رساند.

مؤمنی با اشاره به تجربه موفق کرمانشاه در تبدیل بخشی از زباله‌ها به سوخت جایگزین کارخانه‌های سیمان گفت: این مدل قابلیت اجرا در مازندران را نیز دارد. قرارداد همکاری با ۱۸ شهرداری منعقدشده و باید با جدیت پیگیری شود تا زباله‌ها به انرژی تبدیل شوند؛ روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است و نتایج اولیه آن در ایران نیز مثبت بوده است.

وی بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ تأکید کرد و افزود: تغییر سبک زندگی نیازمند تمرین و مشوق‌های مناسب است. نمی‌توان صرفاً با دستور مردم را به تفکیک زباله وادار کرد؛ باید از ظرفیت مساجد، مدارس، ورزشکاران، هنرمندان و دانشگاهیان برای فرهنگ‌سازی استفاده کرد.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت زباله نیازمند تصمیم‌گیری یکپارچه است. اگر درست عمل کنیم، زباله می‌تواند به «طلای کثیف» تبدیل شود و فرصت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بزرگی برای استان‌های شمالی فراهم کند. کارهای خوبی آغازشده و امیدواریم در مراحل بعدی شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجه باشیم.

