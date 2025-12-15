بارش باران مدارس جیرفت و کهنوج را غیرحضوری کرد
فرماندار و رییس ستاد مدیریت بحران جیرفت، اعلام کرد: بارش باران موجب تعطیلی مدارس جیرفت طی فردا(سهشنبه)در همه مقاطع تحصیلی شده است در عین حال ستاد بحران کهنوج نیز از تعطیلی ۲ روز آینده مدارس این شهرستان و فعالیت کلاس ها در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان جیرفت، روحبخش بیگزاده شامگاه دوشنبه تاکید کرد: هشدارهای ستاد بحران جدی گرفته شود و مردم اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.
بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان کهنوج با توجه به بارندگی و آب گرفتگی معابر، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
هواشناسی برای چند روز آینده هشدار قرمز در جنوب کرمان اعلام کرده است و انتظار بارندگی های شدید میرود.