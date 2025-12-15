بارش باران مدارس جیرفت و کهنوج را غیرحضوری کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان جیرفت، روح‌بخش بیگ‌زاده شامگاه دوشنبه تاکید کرد: هشدارهای ستاد بحران جدی گرفته شود و مردم اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان کهنوج با توجه به بارندگی و آب گرفتگی معابر، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

هواشناسی برای چند روز آینده هشدار قرمز در جنوب کرمان اعلام کرده است و انتظار بارندگی های شدید می‌رود.

