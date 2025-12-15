به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری فارس اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری فارس، به دلیل هشدار قرمز هواشناسی و احتمال آبگرفتگی و وقوع سیلاب، کلیه مدارس در تمام طبق اعلام روابط عمومی استانداری فارس، فعالیت مدارس استان در تمام سطوح فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر غیرحضوری خواهند بود.

فعالیت مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و ادارات و نهادها همگی فردا برقرارند.

در حال حاضر فعلا فقط برای روز سه‌شنبه فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری اعلام شده است و برای روزهای آتی در صورت تغییر در نوع فعالیت مدارس، اطلاع‌رسانی خواهد شد

