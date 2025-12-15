خبرگزاری کار ایران
مدارس فارس فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر مجازی شد/ فعالیت دانشگاه ها برقرار است

با اعلام روابط عمومی استانداری فارس، فعالیت مدارس استان در تمام سطوح فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر غیرحضوری خواهند بود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری فارس اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری فارس، به دلیل هشدار قرمز هواشناسی و احتمال آبگرفتگی و وقوع سیلاب، کلیه مدارس در تمام  طبق اعلام روابط عمومی استانداری فارس، فعالیت مدارس استان در تمام سطوح فردا سه‌شنبه ۲۵ آذر غیرحضوری خواهند بود.

فعالیت مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و ادارات و نهادها همگی فردا برقرارند.

در حال حاضر فعلا فقط برای روز سه‌شنبه فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری اعلام شده است و برای روزهای آتی در صورت تغییر در نوع فعالیت مدارس، اطلاع‌رسانی خواهد شد

