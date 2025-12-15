محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر لغایت جمعه ۲۸ آذرماه، اظهار کرد: بر اساس هشدار زرد هواشناسی، استان البرز در روزهای آینده با بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما مواجه خواهد بود که این شرایط می‌تواند در جاده‌های کوهستانی مخاطراتی همچون لغزندگی، ریزش سنگ و احتمال وقوع بهمن را به همراه داشته باشد.

وی افزود: به همین منظور نیروهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه استان در محورهای کوهستانی مستقر شده‌اند و به‌صورت مستمر وضعیت راه‌ها را رصد می‌کنند. همچنین به شهروندان توصیه شده است تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری در این مسیرها پرهیز کنند تا این نعمت الهی به زحمت و حادثه برای مردم تبدیل نشود.

فلاح‌نژاد درباره اقدامات انجام‌شده در نقاط حادثه‌خیز استان گفت: در کوتاه‌مدت، استقرار کامل دستگاه‌های اجرایی و آمادگی برای واکنش سریع در دستور کار قرار دارد و در صورت بروز حادثه، راهداری و پلیس راه بلافاصله وارد عمل خواهند شد. در میان‌مدت نیز طی ماه‌های اخیر اقدامات ایمن‌سازی متعددی در محورهایی که در سال‌های گذشته شاهد ریزش سنگ و خسارت بودند، انجام شده که این اقدامات نقش مؤثری در کاهش خطرات خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به محور جدید تهران–شمال خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این مسیر و جایگزینی آن با بخش‌هایی از محورهای قدیمی، به‌ویژه در ارتفاعات، می‌تواند میزان خطر بهمن و انسداد راه‌ها را در مسیرهای منتهی به شمال کشور کاهش دهد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تصمیمی برای اعمال محدودیت ترافیکی اتخاذ نشده است، اما در صورت تشدید بارندگی یا کاهش ناگهانی و شدید دما، محدودیت‌ها و مسدودسازی‌های لازم بلافاصله اعمال خواهد شد.

فلاح‌نژاد در پایان با ارائه توصیه‌هایی به رانندگان، کشاورزان و کوهنوردان گفت: رانندگان با احتیاط کامل تردد کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی را همراه داشته باشند. همچنین به بهره‌برداران بخش کشاورزی، دامپروری و گلخانه‌ها توصیه شده تمهیدات لازم از جمله ذخیره سوخت کافی را مدنظر قرار دهند. کوهنوردان نیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات در روزهای برفی خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات کامل و ایمن به همراه داشته باشند.

انتهای پیام/