کاهش دما و یخبندان در استان مرکزی با ورود سامانه بارشی جدید

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به روند این سامانه بارشی اشاره داشته و افزود: این سامانه با شدت کمتر از اواخر وقت سه‌شنبه 25 آذر ماه تا پایان هفته استان مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی از ساعات موجب بارش برف و باران در استان خواهد شد.

وی ادامه داد: به دلیل ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی بر روی کشور، همزمان با ورود این سامانه علاوه بر کاهش بسیار محسوس دمای هوا عمده بارش‌ها در استان مرکزی به صورت بارش برف و در مناطق گرمتر به صورت برف و باران خواهد بود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: ورود این سامانه می‌تواند منجر به یخبدان و اختلال در تردد معابر عمومی، جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های این استان به دلیل لغزندگی، یخ‌زدگی و کاهش دید به دلیل وزش باد و کولاک برف شود.

مرادی به صدور هشدار هواشناسی در راستای ورود این سامانه بارشی به کشور و استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این راستا، هشدار سطح زرد هواشناسی از روز دوشنبه 24 آذر ماه تا پایان هفته جاری برای استان مرکزی صادر شده است.

وی به حجم بارندگی‌های استان مرکزی در سال زراعی جاری اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در سال زراعی جاری که از ابتدای مهر ماه سال 1404 آغاز شده و تا ابتدای مهر ماه سال 1405 ادامه دارد، تاکنون 20.8 میلیمتر بارندگی در این استان به ثبت رسیده است.

