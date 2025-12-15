خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه مازندران:

از سفرهای غیرضروری پرهیز کنید

از سفرهای غیرضروری پرهیز کنید
کد خبر : 1728229
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سفرهای غیرضروری تردد کنند.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه ۲۵ آذر تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذرماه سامانه بارشی تمامی محورهای مواصلاتی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاهد بارش متناوب باران در مناطق پایین‌دست و بارش برف، مه و وزش باد نسبتاً شدید در محورهای کوهستانی خواهیم بود.

وی افزود: در محورهای کوهستانی، بارش برف و مه موجب کاهش دید افقی و کاهش ضریب اصطکاک سطح راه می‌شود و در مناطق پایین‌دست نیز بارندگی احتمال لغزندگی، آبگرفتگی و روان‌آب‌گرفتگی را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و کاربران ترافیکی خواست هنگام تردد در تمامی محورهای استان، سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی را رعایت کنند، فاصله طولی ایمن را حفظ کنند و از سبقت و مانورهای خطرناک بپرهیزند.  

وی تأکید کرد: خودروها به تجهیزات استاندارد زمستانی از جمله زنجیرچرخ و سامانه ترمز مطمئن مجهز باشند.

رئیس پلیس راه استان هشدار داد از توقف یا اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط حادثه‌خیز به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری و در این بازه زمانی از سفرهای غیرضروری پرهیز شود.

سرهنگ عبادی افزود: گشت‌های کنترل ترافیک با پایش مستمر محورهای مواصلاتی و هماهنگی با راهداری در آماده‌باش هستند و رعایت دقیق قوانین و توصیه‌های پلیس نقش مهمی در پیشگیری از تصادفات و حفظ جان رانندگان و سرنشینان دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری