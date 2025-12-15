معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی استان مرکزی:
سختگیریهای تأمین اجتماعی سبب قطع بیمه هنرمندان میشود / چالش جدی پیش روی هنرمندان صنایع دستی
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی از اقداماتی که سبب قطع شدن بیمه هنرمندان میشود انتقاد کرده و گفت: متأسفانه بازرسیها و سختگیریهای اخیر تأمین اجتماعی موجب قطع بیمه هنرمندان شده است. ادامه این روند میتواند فعالیت جامعه صنایعدستی استان را با چالش جدی روبرو کند. از میان 9100 نفر جامعه هدف، تنها تعداد محدودی تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، الهام سیمایی افزود: استان مرکزی با چنین شدت و سختگیری در حوزه بیمه هنرمندان مواجه است و این موضوع مشکلات فراوانی برای جامعه هنری ایجاد کرده که مراجعات حضوری هنرمندان به این اداره، گویای این موضوع است. ادامه این روند پیامدهای بسیاری با خود به همراه دارد. قطع بیمه هنرمندان نه تنها امنیت شغلی آنان را تهدید میکند، بلکه میتواند موجب کاهش تولیدات صنایعدستی و افت انگیزه در میان فعالان این حوزه شود.
وی ادامه داد: صنایعدستی استان مرکزی از ظرفیتهای ارزشمند و گستردهای برخوردار است. سال گذشته بین 200 اثر برگزیده در جشنواره بینالمللی «سروسیمین» 17 اثر متعلق به هنرمندان استان مرکزی بوده است که این موضوع بیان کننده توان هنری هنرمندان استان در سطح بینالمللی است. درحال حاضر یک موزه صنایعدستی و 2 خانه صنایعدستی در اراک فعال است، اما با وجود این ظرفیتها، مشکلات جدی در حوزه بیمه هنرمندان استان وجود دارد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی اظهار داشت: بسیاری از هنرمندان صنایعدستی به دلیل ماهیت کار خود امکان اشتغال ثابت ندارند و با توجه به محدودیتهای اقتصادی متناسب با سفارش، تولید خواهند داشت و بیمه تنها پشتوانه آنان برای ادامه فعالیت حرفهای است. همچنین نبود اعتبارات کافی باعث شده بسیاری از برنامههای حمایتی و ترویجی صنایعدستی در استان اجرا نشود.
سیمایی به محدودیتهای مالی ادارهکل میراثفرهنگی استان اشاره داشته و تصریح کرد: از پیش از شیوع کرونا، تاکنون امکان برگزاری نمایشگاههای استانی فراهم نشده و هنرمندان صنایع دستی استان برای برگزاری نمایشگاه ملی نیز با مشکلات اعتباری جدی روبرو هستند. برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی نقش مهمی در معرفی هنرمندان و ایجاد بازار فروش برای آنان دارد و نبود این رویدادها فشار اقتصادی بیشتری بر فعالان صنایعدستی وارد کرده است.
وی بیان داشت: بسیاری از هنرمندان استان مرکزی برای عرضه آثار خود ناچار به حضور در نمایشگاههای خارج از استان هستند که هزینههای بالایی برای آنان ایجاد میکند. این هنرمندان آمادگی کامل دارند تا اقلام و هدایای دستگاههای اجرایی را تولید و تأمین کنند. این ظرفیت میتواند به حمایت از هنرمندان و به ترویج صنایعدستی اصیل استان کمک کند. استفاده دستگاههای اجرایی از تولیدات بومی میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی هنرمندان را کاهش دهد و به رونق صنایعدستی کمک کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی بر ضرورت اجرای فرایند صحتسنجی و اهلیتسنجی هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی این استان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: این ادارهکل موافق صحتسنجی و اهلیتسنجی هنرمندان استان مرکزی در حوزه صنایع دستی است. در این راستا اعتبارات دولتی باید در جای مناسب و به حق هزینه شود.