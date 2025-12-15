خبرگزاری کار ایران
پیرو هشدارهای مکرر هواشناسی استان؛

بیمارستان‌های فارس در آماده‌باش کامل قرار گرفتند/ دستور ویژه برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و سیل

کد خبر : 1728202
پیرو هشدارهای مکرر اداره کل هواشناسی استان فارس مبنی بر بارش‌های سنگین در روزهای آینده، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طی نامه‌ای به تمامی مراکز درمانی استان، دستورالعمل‌ جامعی را برای افزایش سطح آمادگی در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از آب‌گرفتگی و سیل صادر کرد.

به گزارش ایلنا، دکتر امین نیاکان افزود: این دستورالعمل‌ بر مواردی مانند زیرساخت، نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت بحران تمرکز دارد.

محورهای کلیدی آمادگی اعلام‌شده در این دستورالعمل به شرح زیر است:

تمامی بیمارستان‌ها موظف شدند تا نسبت به بررسی و پاک‌سازی مسیرهای دفع آب‌های سطحی، ناودان‌ها و کانال‌ها اقدام کنند و همچنین، کنترل ایمنی سیستم برق اضطراری (UPS و ژنراتورها) و اطمینان از عایق بودن اتاق‌های حساس مانند برق، سرور، داروخانه و بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در برابر نفوذ آب، در اولویت قرار گرفته شود.

ارزیابی دقیق مسیرهای دسترسی آمبولانس‌ها و ورودی‌های اورژانس و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین در صورت آب‌گرفتگی، از دیگر تأکیدات این نامه است.

نیروهای اورژانس، تأسیسات، حفاظت فیزیکی و خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار می‌گیرند و پیش‌بینی لازم برای نیروی جایگزین در صورت عدم حضور برخی کارکنان صورت می پذیرد.

در بخش تجهیزات، کنترل موجودی داروهای حیاتی، سرم‌ها، تجهیزات احیاء و حفاظت از تجهیزات پزشکی حساس در برابر رطوبت و نوسان برق الزامی است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دستورالعمل، آماده‌سازی و استقرار کیسه‌های شن (Sandbag) در تمام ورودی‌های همکف، زیرزمین‌ها، پارکینگ‌ها و رمپ‌ها است.

در راستای این هشدارها، مدیریت خطر بلایای بیمارستان باید فعال شده و عملکرد خطوط تلفن، سیستم‌های بی‌سیم و شبکه اطلاعات بیمارستانی (HIS) مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، ارتباطات قطع نشود.

