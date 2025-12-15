به گزارش ایلنا، دکتر امین نیاکان افزود: این دستورالعمل‌ بر مواردی مانند زیرساخت، نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت بحران تمرکز دارد.

محورهای کلیدی آمادگی اعلام‌شده در این دستورالعمل به شرح زیر است:

تمامی بیمارستان‌ها موظف شدند تا نسبت به بررسی و پاک‌سازی مسیرهای دفع آب‌های سطحی، ناودان‌ها و کانال‌ها اقدام کنند و همچنین، کنترل ایمنی سیستم برق اضطراری (UPS و ژنراتورها) و اطمینان از عایق بودن اتاق‌های حساس مانند برق، سرور، داروخانه و بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در برابر نفوذ آب، در اولویت قرار گرفته شود.

ارزیابی دقیق مسیرهای دسترسی آمبولانس‌ها و ورودی‌های اورژانس و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین در صورت آب‌گرفتگی، از دیگر تأکیدات این نامه است.

نیروهای اورژانس، تأسیسات، حفاظت فیزیکی و خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار می‌گیرند و پیش‌بینی لازم برای نیروی جایگزین در صورت عدم حضور برخی کارکنان صورت می پذیرد.

در بخش تجهیزات، کنترل موجودی داروهای حیاتی، سرم‌ها، تجهیزات احیاء و حفاظت از تجهیزات پزشکی حساس در برابر رطوبت و نوسان برق الزامی است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دستورالعمل، آماده‌سازی و استقرار کیسه‌های شن (Sandbag) در تمام ورودی‌های همکف، زیرزمین‌ها، پارکینگ‌ها و رمپ‌ها است.

در راستای این هشدارها، مدیریت خطر بلایای بیمارستان باید فعال شده و عملکرد خطوط تلفن، سیستم‌های بی‌سیم و شبکه اطلاعات بیمارستانی (HIS) مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، ارتباطات قطع نشود.

