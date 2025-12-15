معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
۶ نفر بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا در فارس جان باختند
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در یک ماه اخیر ۶ نفر بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا در استان جان خود را از دست دادند .
به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی دوشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در راستای کاهش بروز و عوارض آنفلوآنزا در فصل سرد سال، ۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در میان گروههای هدف شامل سالمندان، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای، زنان باردار، کودکان و کادر درمان در سطح استان توزیع و تزریق شده است.
ایلامی با اشاره به نقش تعطیلیهای مقطعی مدارس و دانشگاهها در شکستن چرخه انتقال ویروس گفت: کاهش تماسها در این دورهها موجب اُفت انتقال ویروسهای تنفسی میشود، اما با بازگشایی مراکز آموزشی، رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ، تهویه مناسب و پرهیز افراد دارای علائم از حضور در کلاسها، نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.