۶ نفر بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا در فارس جان باختند

به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی دوشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در راستای کاهش بروز و عوارض آنفلوآنزا در فصل سرد سال، ۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در میان گروه‌های هدف شامل سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، زنان باردار، کودکان و کادر درمان در سطح استان توزیع و تزریق شده است.

ایلامی با اشاره به نقش تعطیلی‌های مقطعی مدارس و دانشگاه‌ها در شکستن چرخه انتقال ویروس گفت: کاهش تماس‌ها در این دوره‌ها موجب اُفت انتقال ویروس‌های تنفسی می‌شود، اما با بازگشایی مراکز آموزشی، رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ، تهویه مناسب و پرهیز افراد دارای علائم از حضور در کلاس‌ها، نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.

