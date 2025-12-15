به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان عصر دوشنبه اظهار کرد: این حادثه صبح امروز در خط تولید یکی از واحدهای کارگاهی مستقر در منطقه صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

منصور شیشه‌فروش افزود: با وقوع این حادثه، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی و عوامل اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و ضمن انجام اقدامات اولیه، نسبت به ایمن‌سازی محیط و کنترل شرایط اقدام کردند.

با اشاره به ابعاد این حادثه گفت: متأسفانه در پی این رویداد، ۹ نفر از کارگران شاغل در این واحد صنعتی بر اثر گازگرفتگی جان باختند و تلاش نیروهای امدادی برای نجات آنان نتیجه‌بخش نبود.

شیشه‌فروش ادامه داد: پس از پایان عملیات امدادرسانی، بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه در دستور کار قرار گرفت و تیم‌های تخصصی آتش‌نشانی و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال بررسی فنی و ایمنی محل هستند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در واحدهای تولیدی و کارگاهی تصریح کرد: نتایج نهایی بررسی‌ها پس از تکمیل گزارش‌های کارشناسی اعلام خواهد شد و در صورت احراز هرگونه قصور، موضوع از مسیر قانونی پیگیری می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر اهمیت نظارت مستمر بر رعایت استانداردهای ایمنی و استفاده از تجهیزات هشداردهنده در محیط‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: رعایت اصول ایمنی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث مشابه و صیانت از جان کارگران دارد.

