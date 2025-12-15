به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه مهاجرانی عصر امروز در جلسه شورای اداری قزوین با اشاره به اهمیت ثبت جهانی مفاخر و شخصیت‌های برجسته این استان گفت: بایستی در اسرع وقت نسبت به انجام این مساله اقدام به عمل آید زیرا اگر این چهره‌ها ثبت نشوند احتمال تصاحب آنها از سوی کشورهای همسایه وجود دارد، این موضوع به معنای از دست رفتن بخشی از میراث ارزشمند فرهنگی ماست که باید به‌ درستی از آن قدردانی شود.

وی با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف، افزود: کشور ما در شرایط دشواری قرار دارد و ناترازی‌های موجود در حوزه‌های مختلف ایجاب می‌کند که با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت الگوی مصرف از منابع موجود به‌ صورت بهینه استفاده کنیم، در بسیاری از موارد، به‌ ویژه در حوزه مواد خوراکی، با دورریزهای غیرضروری مواجه هستیم که نیازمند اصلاح جدی و فرهنگ‌سازی عمیق در این زمینه هستیم.

مهاجرانی با اشاره به اهمیت ایمنی جاده‌ها، تصریح کرد: امروز کشور در مسیرهای ارتباطی پرتردد قرار دارد، یکی از مولفه‌های مهم در سیاست‌های جوانی جمعیت، افزایش سلامت و ایمنی جاده‌هاست چرا که حفظ جان انسان‌ها، به‌ویژه نسل جوان، از اولویت‌های اساسی دولت محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به وحدت و همدلی موجود در استان قزوین، خاطرنشان کرد: وحدت کلمه‌ای که امام راحل بر آن تاکید داشتند، همان وفاق ملی است که خوشبختانه امروز در قزوین به‌ خوبی عملیاتی شده و نتایج مثبت آن نیز قابل مشاهده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و حمایت از اصناف، افزود: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از مشکلات اقتصادی است که به کسب‌ و کار اصناف آسیب زده و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان، به تعدیل قیمت‌ها و دسترسی مناسب‌تر مردم به کالاها کمک کند.

مهاجرانی به مسایل زیست‌محیطی و صنعتی استان قزوین نیز اشاره کرد و یادآور شد: کارخانه سیمان آبیک بایستی به‌ طور کامل الزامات قانونی زیست محیطی را رعایت کند، در موضوع فرونشست زمین نیز باید بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف به‌ صورت جدی در دستور کار استانی قرار گیرد، پیش‌تر برخی مدارس با رعایت الگوی مصرف انرژی ساخته می‌شدند اما امروز باید تمام مدارس کشور با این رویکرد طراحی و احداث شوند.

وی با بیان اینکه ایران در اقلیم خشک قرار دارد، گفت: کشور ما هزاران سال است که با کم‌آبی زیست کرده و با این شرایط سازگار بوده اما در برخی مقاطع دچار سهل‌انگاری‌هایی نیز شده‌ایم، اگر روند فرونشست زمین ادامه پیدا کند، بدون تردید با مشکلات بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد.

سخنگوی دولت به اهمیت طرح محله‌محوری اشاره کرد و افزود: طرح محله‌محوری، فرهنگ کهن «بچه‌ محل» را تقویت می‌کند و موجب افزایش هویت و ویژگی‌های فرهنگی محلات می‌شود، این امر در تقویت سرمایه اجتماعی نیز بسیار مؤثر و سازنده است.

مهاجرانی به حوزه گردشگری هم اشاره کرد و ادامه داد: در این حوزه بایستی به سمت توسعه پایدار گردشگری حرکت کنیم، به‌ ویژه گردشگری طبیعت را در دستور کار قرار دهیم و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در این مسیر بسیار حایز اهمیت خواهد بود، با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی می‌توان از بروز قطعی‌ و ناترازی‌ها جلوگیری کرد.

