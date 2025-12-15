معاون ادارهکل ورزش و جوانان استان خبر داد:
دعوت 4 ورزشکار و مربی استان مرکزی به اردوی تیم ملی سپکتاکرای بانوان
معاون توسعه ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان استان مرکزی به دعوت شدن 4 ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی اشاره کرده و گفت: 3 ورزشکار به همراه یک مربی ورزش سپکتاکرای این استان به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند.
به گزارش ایلنا، زهرا عراقیه فراهانی افزود: مریم مرادمنش، فاطمه حری و زهره امامی به عنوان ورزشکاران رشته ورزشی سپکتاکرا و رؤیا جعفری به عنوان مربی این رشته ورزشی از استان مرکزی به اردوی تیم ملی سپکتاکرای بانوان دعوت شدهاند.
وی به زمان برگزاری اردوی تیم ملی بانوان رشته ورزشی سپکتاکرا اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این اردو به مدت 6 روز، از 5 تا 10 دی ماه سال جاری به میزبانی استان کرمان برگزار میشود و ورزشکاران در این اردو حضور خواهند یافت.
معاون توسعه ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: سپکتاکرا از جمله رشتههای موفق ورزشی این استان در سالهای اخیر است و ورزشکاران استان تاکنون در میادین ملی و بینالمللی عناوین متعددی را کسب کردهاند.