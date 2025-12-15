خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان خبر داد:

دعوت 4 ورزشکار و مربی استان مرکزی به اردوی تیم ملی سپک‌تاکرای بانوان

دعوت 4 ورزشکار و مربی استان مرکزی به اردوی تیم ملی سپک‌تاکرای بانوان
کد خبر : 1728170
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی به دعوت شدن 4 ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی اشاره کرده و گفت: 3 ورزشکار به همراه یک مربی ورزش سپک‌تاکرای این استان به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، زهرا عراقیه فراهانی افزود: مریم مرادمنش، فاطمه حری و زهره امامی به عنوان ورزشکاران رشته ورزشی سپک‌تاکرا و رؤیا جعفری به عنوان مربی این رشته ورزشی از استان مرکزی به اردوی تیم ملی سپک‌تاکرای بانوان دعوت شده‌اند.

وی به زمان برگزاری اردوی تیم ملی بانوان رشته ورزشی سپک‌تاکرا اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این اردو به مدت 6 روز، از 5 تا 10 دی ماه سال جاری به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود و ورزشکاران در این اردو حضور خواهند یافت.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: سپک‌تاکرا از جمله رشته‌های موفق ورزشی این استان در سال‌های اخیر است و ورزشکاران استان تاکنون در میادین ملی و بین‌المللی عناوین متعددی را کسب کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری