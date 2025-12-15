خبرگزاری کار ایران
تشدید برخورد با صید غیرمجاز در خوزستان؛ کشف ۴ تن ماهی و میگو در آبان‌ماه

مدیرکل شیلات خوزستان از اجرای گسترده عملیات یگان حفاظت منابع آبزی استان در آبان‌ماه خبر داد و گفت: در جریان بازرسی‌ها از صیدگاه‌ها و شناورها در پنج پایگاه ساحلی و دریایی، بیش از ۴ هزار کیلوگرم صید غیرمجاز کشف و ده‌ها شناور و وسیله نقلیه متخلف توقیف شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدشریف موسوی با اشاره به گزارش عملیاتی یگان حفاظت منابع آبزی شیلات استان در آبان‌ماه امسال، اظهار کرد: این اقدامات با هدف صیانت از ذخایر آبزیان و مقابله با صید غیرمجاز در ۵ پایگاه استان شامل: بندر امام خمینی، هندیجان، آبادان (چوئبده)، ماهشهر و والفجر اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت، ۵۱ مرحله بازرسی صیدگاه‌ها انجام شده و در جریان آن ۱۰۶۱ فروند قایق و ۱۲۴۳ فروند لنج در ساحل و ۷۵ فروند قایق و ۵۰ فروند لنج در دریا مورد بازرسی قرار گرفت و ۱۴ فروند قایق، ۶ فروند لنج و ۳ دستگاه خودرو توقیف شدند.

به گفته موسوی؛ در نتیجه این عملیات حدود ۴ هزار کیلوگرم انواع ماهی و میگو به‌عنوان صید غیرمجاز کشف و ضبط شد.  

مدیرکل شیلات خوزستان در پایان با تأکید بر استمرار این اقدامات تصریح کرد: یگان حفاظت منابع آبزی شیلات خوزستان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برخورد قاطع با صید غیرمجاز و حفاظت از ذخایر آبزی استان را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد.

 

