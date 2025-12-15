خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده قزوین در مجلس:

پرداخت مطالبات پرونده «غفاری» به زودی آغاز می‌شود

پرداخت مطالبات پرونده «غفاری» به زودی آغاز می‌شود
کد خبر : 1728127
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به پرونده شرکت پیش‌فروش خودرو غفاری که به گفته او «کشور را ناامن کرده بود»، از آغاز زودهنگام پرداخت بدهی‌های این شرکت به مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار ولایتمدار (آبنوش) عصر امروز در نشست شورای اداری استان قزوین که با حضور سخنگوی دولت برگزار شد، با اشاره به اهمیت دیپلماسی همسایگی و تلاش‌های دولت چهاردهم در این زمینه گفت: امروز صبح در نشست با دانشجویان دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره) مطرح شد که سفیر ایران در لبنان تحویل گرفته نشده، در حالی که یکی از اقدامات ارزشمند دولت چهاردهم، تقویت ارتباط با کشورهای همسایه بوده است.

وی به تغییر مدیریت استان در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: به لطف خدا با استقرار دولت جدید و حضور نوذری به عنوان استاندار، شرایط متفاوتی در این استان ایجاد شده، بنده به ایشان گفتم مردم از تقسیم‌بندی‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایی خسته‌اند و تنها خواستار خدمت صادقانه مدیران خود هستند.

به گفته ولایتمدار، براساس فرمایش مقام معظم رهبری، در انتصابات دخالتی نمی‌کنیم و تنها مدیرانی می‌خواهیم که دغدغه مردم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه های اجرایی استان شبانه‌روز پای کار هستند و حتی فرصت استراحت ندارند، تصریح کرد: امروز قزوین به همت استاندار خود به کارگاهی بزرگ تبدیل شده تا جایی که لودرها و بولدوزرها در حال فعالیت هستند و 2 کارخانه کشور تنها برای قزوین لوله تولید می‌کنند تا پروژه‌های آبرسانی آن پیش برود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، رسانه‌ها را به تشویق مدیران فعال فراخواند و تاکید کرد: پروژه‌های مسکن ملی که همواره محل تجمع مردم بود، اکنون در حال اجراست و همدلی و پیگیری در استان در این زمینه بیش از پیش افزایش یافته است.

ولایتمدار به موضوع شرکت پیش فروش خودرو غفاری اشاره کرد و گفت: این پرونده کشور را ناامن کرده بود، اما به زودی پرداخت مطالبات مردم آغاز خواهد شد.

این نماینده مجلس به مشکلات زیست‌ محیطی استان اشاره کرد و یادآور شد: برخی صنایع از جمله کارخانه سیمان آبیک در این زمینه نقش پررنگی دارد و شرایط قزوین را خاص کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پیمانکاران شرکت آب منطقه‌ای قزوین شبانه‌روز کار می‌کنند و حتی فرصت کوچکترین استراحتی را ندارند، این اتحاد مقدس که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته در استان اجرایی شده و مشکلی وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری