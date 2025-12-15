نماینده قزوین در مجلس:
پرداخت مطالبات پرونده «غفاری» به زودی آغاز میشود
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به پرونده شرکت پیشفروش خودرو غفاری که به گفته او «کشور را ناامن کرده بود»، از آغاز زودهنگام پرداخت بدهیهای این شرکت به مردم خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار ولایتمدار (آبنوش) عصر امروز در نشست شورای اداری استان قزوین که با حضور سخنگوی دولت برگزار شد، با اشاره به اهمیت دیپلماسی همسایگی و تلاشهای دولت چهاردهم در این زمینه گفت: امروز صبح در نشست با دانشجویان دانشگاه بینالملل امام خمینی (ره) مطرح شد که سفیر ایران در لبنان تحویل گرفته نشده، در حالی که یکی از اقدامات ارزشمند دولت چهاردهم، تقویت ارتباط با کشورهای همسایه بوده است.
وی به تغییر مدیریت استان در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: به لطف خدا با استقرار دولت جدید و حضور نوذری به عنوان استاندار، شرایط متفاوتی در این استان ایجاد شده، بنده به ایشان گفتم مردم از تقسیمبندیهای اصلاحطلب و اصولگرایی خستهاند و تنها خواستار خدمت صادقانه مدیران خود هستند.
به گفته ولایتمدار، براساس فرمایش مقام معظم رهبری، در انتصابات دخالتی نمیکنیم و تنها مدیرانی میخواهیم که دغدغه مردم را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه های اجرایی استان شبانهروز پای کار هستند و حتی فرصت استراحت ندارند، تصریح کرد: امروز قزوین به همت استاندار خود به کارگاهی بزرگ تبدیل شده تا جایی که لودرها و بولدوزرها در حال فعالیت هستند و 2 کارخانه کشور تنها برای قزوین لوله تولید میکنند تا پروژههای آبرسانی آن پیش برود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، رسانهها را به تشویق مدیران فعال فراخواند و تاکید کرد: پروژههای مسکن ملی که همواره محل تجمع مردم بود، اکنون در حال اجراست و همدلی و پیگیری در استان در این زمینه بیش از پیش افزایش یافته است.
ولایتمدار به موضوع شرکت پیش فروش خودرو غفاری اشاره کرد و گفت: این پرونده کشور را ناامن کرده بود، اما به زودی پرداخت مطالبات مردم آغاز خواهد شد.
این نماینده مجلس به مشکلات زیست محیطی استان اشاره کرد و یادآور شد: برخی صنایع از جمله کارخانه سیمان آبیک در این زمینه نقش پررنگی دارد و شرایط قزوین را خاص کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پیمانکاران شرکت آب منطقهای قزوین شبانهروز کار میکنند و حتی فرصت کوچکترین استراحتی را ندارند، این اتحاد مقدس که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته در استان اجرایی شده و مشکلی وجود ندارد.