۳ واحد صنعتی آلاینده در فلاورجان به دستگاه قضایی معرفی شدند

۳ واحد صنعتی آلاینده در فلاورجان به دستگاه قضایی معرفی شدند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان از ارجاع پرونده تخلف سه واحد صنعتی آلاینده در شهرک صنعتی اشترجان به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، باقر یعقوبی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سلامت محیط زیست، بازرسی‌ها و پایش‌های دوره‌ای از واحدهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی اشترجان به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان افزود: طی این پایش‌ها، برخی واحدهای صنعتی به دلیل ایجاد آلودگی هوا شناسایی و اخطاریه‌های قانونی لازم به آن‌ها ابلاغ شد، اما با وجود فرصت‌های داده‌شده برای اجرای اقدامات اصلاحی و کنترلی، سه واحد صنعتی نسبت به رفع آلودگی و تمکین از ضوابط زیست‌محیطی اقدامی انجام ندادند.

وی ادامه داد: بر همین اساس و مطابق با قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست، پرونده این واحدهای آلاینده برای رسیدگی قانونی و قضائی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

یعقوبی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان با هرگونه فعالیت صنعتی آلاینده که سلامت شهروندان و محیط پیرامونی را به خطر بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و واحدهای صنعتی موظف‌اند نسبت به نصب و بهره‌برداری از تجهیزات کاهنده آلودگی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اقدام کنند.

وی همچنین از تداوم پایش‌ها و نظارت‌های محیط زیستی در سطح شهرستان خبر داد و از صنایع خواست همکاری بیشتری در راستای کاهش آلایندگی‌ها و تحقق توسعه پایدار داشته باشند.

