۶ مصدوم در برخورد تریلی با پژو در اتوبان کاشان-نطنز

۶ مصدوم در برخورد تریلی با پژو در اتوبان کاشان-نطنز
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی نطنز گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی سواری پژو ۴۰۵ در اتوبان کاشان-نطنز به اصفهان، پیش از عوارضی بادرود، ۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، رسول غلامیان، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان نطنز اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه تریلی با خودروی سواری پژو ۴۰۵، در اتوبان امیرکبیر، دو کیلومتر پس از مجتمع وادی و پیش از عوارضی بادرود تصادف کردند.

وی گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۱۶ دقیقه امروز  به وقوع پیوست و ۶ مصدوم بر جای گذاشت که شامل سه نفر خانم، یک نفر آقا و ۲ کودک ۴ و ۶ساله بودند.

غلامیان گفت: با اعلام حادثه، یک کد اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال‌احمر به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، تمامی مصدومان جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند.

به گفته رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی نطنز علت حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.

