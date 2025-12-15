معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح کرد؛
۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا توزیع شد/ نان کامل، گزینه سالمتر برای کنترل چاقی و بیماریهای قلبی است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تشریح اهداف پویش ملی «نان و سلامت»، بر نقش تعیینکننده نان کامل در ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی امروز ٢٤ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به آغاز پویش «نان و سلامت» همزمان گزارشی جامع از مهمترین دستاوردهای معاونت بهداشت و برنامههای پیشگیرانه برای کنترل آنفلوآنزا و بیماریهای حاد تنفسی در آستانه فصل سرد سال ارائه داد.
ایلامی گفت: نان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و بخش قابلتوجهی از انرژی و مواد مغذی روزانه مردم را تامین میکند؛ از اینرو کیفیت نان مصرفی و شیوه تولید آن نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد.
وی با تاکید بر اهمیت نان کامل گفت: نان کامل از آرد گندم کامل تهیه میشود و به دلیل دارا بودن فیبر و ریزمغذیها، در کنترل قند خون، افزایش سیری و کاهش خطر چاقی، دیابت و بیماریهای قلبیعروقی نقش موثری دارد و گزینه سالمتری نسبت به نانهای سفید محسوب میشود.
ایلامی از شهروندان خواست در انتخاب نان دقت لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات، ازجمله افزودن سبوس پودری به نان، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا توسط بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد پیگیری قرار گیرد.
تشریح دستاورهای حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به گسترش خدمات سلامت روانی اجتماعی اظهار داشت: تاکنون ۵ هزار و ٤۵٩ بیمار تحت درمان مراکز «سراج» قرارگرفتهاند و در حال حاضر ۲ مرکز در شیراز و ۳ مرکز در شهرستانهای داراب، کازرون و مرودشت در حال ارائه خدمات تخصصی سلامت روان هستند.
ایلامی با اشاره به عملکرد گروه بهداشت حرفهای معاونت بهداشت در صنایع گفت: طی یکسال گذشته، ۳۰ خانه بهداشت کارگری و ۱۰ ایستگاه بهگر در کارگاههای صنعتی استان افتتاح گردیده و همچنین برنامه حفاظت شنوایی در ۵۰۰ صنعت مشمول اجرا و وضعیت شنوایی ۳۵۰۰ کارگر در معرض صدا ثبت و بررسی شده است.
این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صدور دو پروانه بهرهبرداری شرکت بیخطرساز پسماند مراکز درمانی کوچک خبر داد و این اقدام را گامی موثر در کاهش مخاطرات زیستمحیطی و ارتقای ایمنی بهداشتی استان دانست.
ایلامی با اشاره به اجرای برنامه ایمنی آب در سطح استان گفت: در این راستا ۱۱ گواهی ایمنی آب شامل ۲ مورد شهری و ۹ مورد روستایی صادر شده که نقش مهمی در تامین سلامت آب آشامیدنی و افزایش اعتماد عمومی دارد.
وی تشکیل گروه همپوشان رسیدگی به آبیاری مزارع با آبهای نامتعارف را از اقدامات بینبخشی موثر معاونت بهداشت عنوان کرد و افزود: این اقدام منجر به امحای محصولات کشاورزی در هزار و ١٤٠ هکتار از اراضی آلوده و معرفی ۷۵ متخلف به مراجع قضایی شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پاسخگویی موثر به مطالبات مردمی اظهار کرد: معاونت بهداشت دانشگاه در ۶ ماهه نخست سال ١٤٠٤، رتبه برتر کشوری در رسیدگی به شکایات سامانه ۱۹۰ را کسب کرده است.
ایلامی به نقش آموزش و مشارکت اجتماعی در ارتقای سلامت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۵۷ هزار سفیر سلامت خانواده در حوزه خودمراقبتی آموزشدیدهاند و بیش از ۹۰ هزار دانشآموز در قالب برنامه سفیر سلامت دانشآموزی در سه مقطع تحصیلی تحت آموزش قرارگرفتهاند.
وی از راهاندازی مرکز شماره ۲ مراقبت حیوانگزیدگی و پیشگیری از هاری در شهرک گلستان شیراز خبر داد و گفت: این مرکز نقش مهمی در افزایش دسترسی شهروندان به خدمات پیشگیری از هاری دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، همچنین از جذب ۱۸۷ بهورز برای خانههای بهداشت استان خبر داد و افزود: همچنین تعداد مراکز غربالگری شنوایی نوزادان از ۲۹ به ۳۲ مرکز افزایش یافته و پوشش غربالگری به ۹۵ درصد رسیده است.
ایلامی با قدردانی از تلاش مجموعه همکاران حوزه بهداشت و همراهی دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: مجموعه این اقدامات و دستاوردها، بیانگر عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتقای سلامت پایدار، پیشگیری موثر و پاسخگویی مسئولانه به نیازهای بهداشتی مردم استان فارس است.
نگاهی به وضعیت بیماریهای حاد تنفسی باتوجهبه شیوع فصل سرما
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه بیماریهای حاد تنفسی گفت: در راستای کاهش بروز و عوارض آنفلوآنزا در فصل سرد سال، ۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در میان گروههای هدف شامل سالمندان، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای، زنان باردار، کودکان و کادر درمان در سطح استان توزیع و تزریق شده است.
ایلامی با اشاره به نقش تعطیلیهای مقطعی مدارس و دانشگاهها در شکسته شدن چرخه انتقال گفت: کاهش تماسها در این دورهها موجب اُفت انتقال ویروسهای تنفسی میشود، اما با بازگشایی مراکز آموزشی، رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ، تهویه مناسب و پرهیز افراد دارای علائم از حضور در کلاسها، نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.