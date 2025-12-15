رشد جمعیت علفخواران در پناهگاه حیاتوحش درهباغ فارس ثبت شد
رییس اداره حفاظت محیط زیست بوانات، گفت: سرشماری پاییزه علفخواران در پناهگاه حیاتوحش درهباغ بوانات نشاندهنده رشد جمعیت این گونههاست، هرچند مسئولان نسبت به تهدیدات جدی مانند خشکسالی نگرانی هایی دارند.
به گزارش ایلنا، علی آسا افزود: این سرشماری در آذر ماه سال جاری در منطقه حفاظتشده درهباغ و منطقه شکارممنوع توت سیاه در شهرستان بوانات انجام شد.
وی گفت: این برنامه با حضور کارشناسان اداره کل، محیطبانان این شهرستان و مناطق همجوار، همراه با گروهی از همیاران و دوستداران طبیعت اجرا شد.
بر اساس این گزارش، تیمهای سرشماری در قالب اکیپهای چندنفره، از صبح تا عصر در 12مسیر مشخص شده عملیات میدانی را انجام دادند. نتایج اولیه این سرشماری حاکی از افزایش مناسب جمعیت علفخواران در این منطقه است.
رییس اداره محیط زیست بوانات در ادامه به عوامل تهدیدکننده این جمعیت اشاره کرد و گفت: پدیده خشکسالی شدید، تغییرات اقلیمی و فعالیت شکارچیان غیرمجاز، از جمله عواملی هستند که میتوانند روی جمعیت این گونههای با ارزش تأثیر منفی بگذارند.
سرشماری پاییزه علفخواران در مناطق تحت مدیریت، یکی از برنامههای منظم و کلیدی برای پایش سلامت جمعیت حیات وحش و ارزیابی اثربخشی اقدامات حفاظتی در سطح کشور محسوب میشود.