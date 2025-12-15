خبرگزاری کار ایران
تعطیلی بوستان‌های کوهستانی شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز گفت: در پی صدور هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی استان فارس، به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان، تمامی بوستان‌های کوهستانی مجموعه ارتفاعات از امروز، دوشنبه ۲۴ آذرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا بیابانی با اشاره به صدور هشدار قرمز اداره‌کل هواشناسی استان فارس و تأکید مدیریت بحران استانداری، از تعطیلی تمامی بوستان‌های کوهستانی مجموعه ارتفاعات شهرداری شیراز از امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف حفظ ایمنی شهروندان و در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید و ناپایداری‌های جوی اتخاذ شده است، افزود: در این مدت تردد شهروندان در بوستان‌های کوهستانی ممنوع خواهد بود.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز تصریح کرد: بر این اساس، بوستان‌های کوهستانی دراک، بام سبز شیراز، کوه نور و باباکوهی تا اعلام بعدی تعطیل هستند.

بیابانی از شهروندان خواست از حضور در ارتفاعات، مسیرهای کوهستانی و فضاهای مستعد خطر خودداری کرده و توصیه‌ها و هشدارهای مدیریت بحران را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: بازگشایی بوستان‌های کوهستانی پس از بهبود شرایط جوی و بر اساس نظر مدیریت بحران، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.  

