خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اعلام کرد:

لزوم پرهیز از سفرهای غیرضروری تا روز جمعه/ لغو مرخصی‌ها و مأموریت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی فارس

لزوم پرهیز از سفرهای غیرضروری تا روز جمعه/ لغو مرخصی‌ها و مأموریت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی فارس
کد خبر : 1728077
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: به دنبال صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در استان، تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌های کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی تا پایان هفته جاری لغو شده است.

به گزارش ایلنا،  غلامرضا غلامی گفت: این تصمیم برای افزایش آمادگی کامل دستگاه‌ها در برابر پیامدهای سامانه بارشی جدید اتخاذ شده است. 

وی با اشاره به اینکه استان فارس هم‌اکنون در وضعیت نارنجی قرار دارد، گفت: هشدار قرمز به معنای احتمال وقوع خسارت و آسیب جدی است و لازم است همه دستگاه‌ها تا پایین‌ترین سطح مدیریتی در آماده‌باش کامل باشند و مردم نیز از این شرایط مطلع شوند.

غلامی افزود: پیش‌بینی بارش ۱۸۰ میلی‌متری در شهرستان‌های لامرد و مهر و همچنین شرایط اضطراری در مناطق برف‌گیر مانند سپیدان و ارتفاعات استان، ضرورت مدیریت ویژه بحران را دوچندان کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی در کنار دستگاه‌های اجرایی ضروری است تا آثار این سامانه بارشی به خسارت‌های سنگین تبدیل نشود.

غلامی در پایان از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، هنگام بارش از تجمع در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری نمایند و در صورت امکان سفر به استان فارس را به زمان دیگری موکول کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری