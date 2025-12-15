به گزارش ایلنا، غلامرضا غلامی گفت: این تصمیم برای افزایش آمادگی کامل دستگاه‌ها در برابر پیامدهای سامانه بارشی جدید اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اینکه استان فارس هم‌اکنون در وضعیت نارنجی قرار دارد، گفت: هشدار قرمز به معنای احتمال وقوع خسارت و آسیب جدی است و لازم است همه دستگاه‌ها تا پایین‌ترین سطح مدیریتی در آماده‌باش کامل باشند و مردم نیز از این شرایط مطلع شوند.

غلامی افزود: پیش‌بینی بارش ۱۸۰ میلی‌متری در شهرستان‌های لامرد و مهر و همچنین شرایط اضطراری در مناطق برف‌گیر مانند سپیدان و ارتفاعات استان، ضرورت مدیریت ویژه بحران را دوچندان کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی در کنار دستگاه‌های اجرایی ضروری است تا آثار این سامانه بارشی به خسارت‌های سنگین تبدیل نشود.

غلامی در پایان از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، هنگام بارش از تجمع در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری نمایند و در صورت امکان سفر به استان فارس را به زمان دیگری موکول کنند.

انتهای پیام/