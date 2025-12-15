خبرگزاری کار ایران
ورود سامانه بارشی فعال؛ تأکید هواشناسی بر آماده‌باش کامل در مازندران

هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱6 اعلام کرد که از بعدازظهر سه‎شنبه 23 آذر 1404 تا صبح پنج‌شنبه 27 آذر سامانه‌ بارشی فعالی وارد استان می‌شود از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواست در آماده‌باش کامل باشند.

به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، شرایط جوی پیش‌بینی‌شده شامل بارش متناوب باران (گاهی رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ) ، وزش باد نسبتا شدید موقتی، کاهش  دما و در ارتفاعات مه آلود با بارش متناوب برف است.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، تمامی مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

از مهم‌ترین آثار مخاطره می‌توان به آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی و آسیب به سازه‌های کم مقاوم اشاره کرد.

هواشناسی مازندران در توصیه‌های خود بر پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب در شهرها، پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، محکم‌سازی سازه‌های کم مقاوم و رعایت تمهیدات لازم در بخش کشاورزی (گلخانه‌داران، باغداران، دامداران و...) تأکید کرده است.

 همچنین در این اطلاعیه آمده که دستگاه‌های اجرایی و امدادی بویژه راهداری جهت برف‌روبی محورهای کوهستانی آمادگی کامل داشته باشند.

