خبرگزاری کار ایران
مرگ نصاب جوان دستگاه اسپیلت بر اثر سقوط از ساختمان ۶ طبقه در لاهیجان

مرگ نصاب جوان دستگاه اسپیلت بر اثر سقوط از ساختمان ۶ طبقه در لاهیجان
مردی ۲۹ ساله هنگام نصب کولر در طبقه ششم یک ساختمان در شهر لاهیجان، بر اثر بی احتیاطی، روی آسفالت کوچه سقوط کرد و جان باخت.

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: ظهر امروز مرد ۲۹ ساله‌ای که در حال نصب دستگاه اسپیلت در طبقه ششم آپارتمانی واقع در خیابان نیمای شهر لاهیجان بود، بر اثر بی احتیاطی بر روی آسفالت کوچه سقوط کرد.

جمشید محمدی با بیان اینکه نیرو‌های اورژانس با یک دستگاه آمبولانس و یک موتورلانس برای ارائه اقدامات تخصصی پیش بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: مرد جوان که بر اثر اصابت سرش به زمین، در محل حادثه هیچ گونه علایم حیاتی نداشت، با عملیات احیای CPR به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر درمان، احیا نشد و جان باخت.

وی با اشاره به لزوم توجه به الزامات ایمنی برای نصب دستگاه اسپیلت گفت:  همکار مرد متوفی، مرد ۴۷ ساله‌ای بود که او هم در این حادثه از طبقه ششم به تراس طبقه پنجم سقوط کرد که با ترومای شدید از ناحیه پای چپ، در بیمارستان پیروز لاهیجان تحت مراقبت و درمان قرار گرفته است.

 

