خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گیلان:

پیگیری تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه فرودگاه با رعایت حقوق مردم و جلب رضایت مالکان در حال انجام است

پیگیری تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه فرودگاه با رعایت حقوق مردم و جلب رضایت مالکان در حال انجام است
کد خبر : 1728030
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان با تأکید بر جایگاه راهبردی فرودگاه سردار جنگل رشت در توسعه اقتصادی و تقویت کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب گفت: توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت ضرورتی فراتر از نیاز استانی است.

به گزارش  ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در جلسه بررسی طرح توسعه و تملک اراضی فرودگاه سردار جنگل رشت با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این فرودگاه بین‌المللی اظهار کرد: پیش از بروز برخی بحران‌های منطقه‌ای، فرودگاه رشت هفته‌ای حدود ۲۵۰ پرواز را پوشش می‌داد که بخش قابل توجهی از آن پروازهای خارجی بود و این نشان‌دهنده قابلیت بالای فرودگاه در حوزه جابه‌جایی مسافر و حمل‌ونقل هوایی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی فرودگاه امکان انجام پروازهای با ظرفیت کامل را فراهم کرده است، افزود: این فرودگاه می‌تواند به عنوان محور اصلی پروازهای خارجی و ترانزیتی برای استان‌های همجوار از جمله اردبیل، غرب مازندران و قزوین ایفای نقش کند.

حق‌شناس همچنین از برنامه‌ریزی برای ازسرگیری پروازهای خارجی خبر داد و تصریح کرد: راه‌اندازی مجدد این پروازها نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و تقویت ارتباطات منطقه‌ای دارد.

وی با اشاره به ارتباط توسعه فرودگاه رشت با پروژه‌های کلان ملی افزود: کریدور بین‌المللی شمال جنوب از اولویت‌های راهبردی کشور است و تکمیل و اتصال پروژه ریلی رشت آستارا، ظرفیت جابه‌جایی قابل توجه بار و توسعه ترانزیت را فراهم خواهد کرد.

استاندار گیلان همچنین افزایش طول باند فرودگاه و احداث باند دوم را از نیازهای آینده استان دانست و اعلام کرد: پیگیری تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه فرودگاه با رعایت حقوق مردم و جلب رضایت مالکان در حال انجام است.

فرودگاه رشت اولویت نخست توسعه فرودگاه‌های کشور است

در ادامه جلسه، بهاره بزرگمهر رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: فرودگاه رشت به عنوان اولویت نخست توسعه فرودگاه‌های کشور تعیین شده است و اهمیت راهبردی آن در شبکه حمل‌ونقل هوایی شمال کشور غیرقابل انکار است.

وی افزود: موضوع توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت برای رسیدگی ویژه به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری