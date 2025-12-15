بیش از ۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس قم و چهارمحال و بختیاری کشف شد

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در یک عملیات مشترک بین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های چهارمحال و بختیاری و قم، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر کشف و سه قاچاقچی دستگیر شدند.