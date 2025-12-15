خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس قم و چهارمحال و بختیاری کشف شد

بیش از ۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس قم و چهارمحال و بختیاری کشف شد
کد خبر : 1728020
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در یک عملیات مشترک بین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های چهارمحال و بختیاری و قم، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر کشف و سه قاچاقچی دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان اظهارداشت : در پی تحقیقات پلیسی، مشخص شد سه قاچاقچی با هویت معلوم قصد داشتند مواد مخدر را با استفاده از دو خودرو از محورهای مواصلاتی استان قم وارد استان چهارمحال و بختیاری کنند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دو استان، خودروهای مظنون را شناسایی و متوقف کردند.

سردار امجدیان بیان کرد: در بازرسی از این خودروها، ۲۴ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان بلافاصله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری