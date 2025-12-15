بیش از ۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس قم و چهارمحال و بختیاری کشف شد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در یک عملیات مشترک بین پلیس مبارزه با مواد مخدر استانهای چهارمحال و بختیاری و قم، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر کشف و سه قاچاقچی دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان اظهارداشت : در پی تحقیقات پلیسی، مشخص شد سه قاچاقچی با هویت معلوم قصد داشتند مواد مخدر را با استفاده از دو خودرو از محورهای مواصلاتی استان قم وارد استان چهارمحال و بختیاری کنند.
وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دو استان، خودروهای مظنون را شناسایی و متوقف کردند.
سردار امجدیان بیان کرد: در بازرسی از این خودروها، ۲۴ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: متهمان بلافاصله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.