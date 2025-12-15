هشدار قرمز در هرمزگان؛ مدارس تعطیل و دستگاهها در آمادهباش کامل
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از آمادهباش کامل همه دستگاههای اجرایی استان و تعطیلی مدارس ابتدایی طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد. هشدار قرمز هواشناسی برای گستره استان صادر شده و پیشبینی میشود از امشب بارشهای شدید باران در استان آغاز شود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسنزاده با اشاره به دومین جلسه ستاد بحران استان هرمزگان، که با حضور کلیه اعضا برگزار شد، از هماهنگیهای صورت گرفته و آمادگی کامل ستاد برای مقابله با مخاطرات ناشی از بارش شدید باران خبر داد.
وی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و فرمانداران استان در جلسات پیشین ستاد بحران، گفت: با توجه به پیشبینی آبگرفتگی و ضرورت حفظ سلامت دانشآموزان، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه تعطیل خواهد بود. فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به اختیار روسای دانشگاهها خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین از ارسال پیامکهای پیشآگاهی به تمامی شهروندان استان از دیروز تا امروز خبر داد و تاکید کرد که لغو مرخصی و ماموریت کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان با دستور استاندار محترم اجرا شده است.
حسنزاده از شهروندان خواست همکاری خود با مدیریت بحران را ادامه دهند و هشدارها و توصیههای صادره را جدی بگیرند.
وی یادآور شد: هرگونه اطلاعرسانی رسمی در حوزه مدیریت بحران از طریق صدا و سیمای مرکز خلیج فارس و روابط عمومی استانداری خواهد بود و شهروندان نباید به شایعات توجه کنند.
وی با اطمینان خاطر دادن به مردم، اعلام کرد: به لطف خداوند و با هماهنگی کامل اعضای ستاد بحران، همه دستگاهها در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای برای محافظت از جان و اموال مردم انجام شده است.
هشدار سطح قرمز شماره یک هواشناسی برای چهار استان جنوبی کشور، شامل استان هرمزگان، صادر شده و پیشبینیها نشان میدهد که موج دوم بارندگیها، از اواخر امروز از سمت غرب استان آغاز شده و طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه گستره هرمزگان را در بر خواهد گرفت.