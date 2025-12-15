به گزارش ایلنای گلستان، اسکندر مومنی در همایش شهرداران مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها به میزبانی گرگان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جابجایی‌ها با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود که باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد و شرایط به گونه‌ای باشد که شهروندان با ۲۰۰-۳۰۰ متر پیاده‌روی به سیستم ایمن و ارزان دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی اولویت مهمی است که بر قیمت کالاها و کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد. هدف نهایی، بهبود عملکرد شهرداری‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در مراکز استان‌هاست.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش حمل و نقل عمومی مانند تصویب خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس، بهره‌برداری از ۴۳۰ کیلومتر مترو و تأمین اعتبار برای خرد هزار و ۷۷۰ واگن مترو با اعتبار ۳۰۳ میلیون ریال با دستور رییس جمهور تاکید کرد: برقی‌سازی ناوگان اتوبوس و تاکسی در اولویت قرار دارد و برای سال آینده تهیه ۶ هزار تاکسی برقی نیز پیش‌بینی شده است.

