خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور:

انتخابات شوراها تمام الکترونیکی با احراز هویت، اخذ رأی و شمارش برگزار می‌شود

انتخابات شوراها تمام الکترونیکی با احراز هویت، اخذ رأی و شمارش برگزار می‌شود
کد خبر : 1728007
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور گفت: انتخابات شوراها تمام الکترونیکی با احراز هویت، اخذ رأی و شمارش برگزار می‌شود و در تهران و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، انتخابات تناسبی است که احزاب به نسبت آرا کرسی کسب می‌کنند.

به گزارش ایلنای گلستان، اسکندر مومنی در همایش شهرداران مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها به میزبانی گرگان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جابجایی‌ها با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود که باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد و شرایط به گونه‌ای باشد که شهروندان با ۲۰۰-۳۰۰ متر پیاده‌روی به سیستم ایمن و ارزان دسترسی داشته باشند. 

وی ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی اولویت مهمی است که بر قیمت کالاها و کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد. هدف نهایی، بهبود عملکرد شهرداری‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در مراکز استان‌هاست. 

وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش حمل و نقل عمومی مانند تصویب خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس، بهره‌برداری از ۴۳۰ کیلومتر مترو و تأمین اعتبار برای خرد هزار و ۷۷۰ واگن مترو با اعتبار ۳۰۳ میلیون ریال با دستور رییس جمهور تاکید کرد: برقی‌سازی ناوگان اتوبوس و تاکسی در اولویت قرار دارد و برای سال آینده تهیه ۶ هزار تاکسی برقی نیز پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری