مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛
فعالیت سامانه سرد و بارش برف در مناطق کوهستانی در لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان از فعالیت سامانه سرد و بارش برف در مناطق کوهستانی طی روزهای آینده برای استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهروز مرادپور روز دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی از فردا سه شنبه در سطح استان شروع میشود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مخاطرات این سامانه رگبار باران، رعدوبرق، رگبار برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، احتمال تگرگ و وزش باد شدید خواهد بود اظهار داشت: اختلال در تردد، لغزندگی سطح معابر و جاده ها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی، احتمال سیلابی شدن مسیل ها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، خطر سقوط اشیا و کاهش میدان دید افقی نیز پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان لغو سفرهای غیرضروری، احتیاط در انجام فعالیتهای کوهنوردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل، رودخانه و خشکه رودها، تجهیز خودروها به امکانات زمستانی، تحکیم سازه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانهها را توصیه کرد.
مرادپور تاکید کرد: طی امروز بعدازظهر در مناطق جنوب شرق استان وقوع بارشهای پراکنده و رگباری باران و برف انتظار میرود بنابراین رعایت تمهیدات لازم ضروری است.