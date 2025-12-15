هدف اصلی دانشگاه علمی کاربردی توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار است

به گزارش ایلنا، سیدآیت‌الله رزمجو در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس افزود: امروز دو برنامه مهم در دانشگاه داریم؛ یکی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه و دیگری تقدیر از دانشجویان ممتاز و نمونه.

وی تاکید کرد: هدف اصلی دانشگاه، توانمندسازی دانشجویان برای ورود موفق به بازار کار است و مراکز آموزشی باید تضمین اشتغال را به محض ورود دانشجو ارائه دهند تا دانشجویان با امید به آینده شغلی تحصیل کنند.

رزمجو همچنین توضیح داد: ما برنامه داریم با یافتن شرکای قوی و توانمند در حوزه‌های مختلف، از جمله گردشگری، هتل‌داری، خودرو، طلا و جواهر، ورزش و هواپیمایی، آموزش‌های مهارتی ارائه کنیم و آینده شغلی دانشجویان را تضمین کنیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس عنوان کرد: در تازه‌ترین مصوبه وزارت علوم، هتل بزرگ چمران به عنوان شریک دانشگاه وارد عرصه شد تا در دو حوزه گردشگری و هتل‌داری تربیت نیروی متخصص داشته باشیم و امیدواریم از بهمن یا مهرماه بتوانیم آموزش خلبانی در استان فارس را آغاز کنیم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس در حوزه گردشگری، تاریخ و فرهنگ گفت: فارس دارای سه حرم اهل بیت علیه‌السلام و شهر ادبی برجسته‌ای همچون سعدی و حافظ است و با توجه به قابلیت‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی، تلاش می‌کنیم متناسب با نیاز روز جامعه، دانشجویان را آماده بازار کار کنیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس خاطرنشان کرد: شرکای دانشگاه باید علاوه بر توانمندی، مسئولیت اجتماعی داشته باشند و دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده کنند. همچنین شهریه دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه‌ها مناسب است و همراه با مهارت‌آموزی و تضمین اشتغال، استقبال خوبی از دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس صورت گرفته است.

رزمجو گفت: آمارها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان به دلیل همین مزایا وارد دانشگاه می‌شوند و روند رو به رشد این دانشگاه ادامه دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس اظهار داشت: دانشگاه بدون دانشجو هویت ندارد و همه مدیران، کارکنان و اساتید دانشگاه تلاش می‌کنند زمینه‌ای را فراهم کنند که شادی، نشاط و امید در دانشجویان زنده بماند.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس، هم‌راستا با سایر دانشگاه‌های بزرگ استان، تلاش دارد شرایطی فراهم کند که دانشجوی امروز به مراتب امیدوارتر از دانشجوی دیروز باشد. با تمرکز بر آموزش مهارت‌محور، آموزش‌های کاربردی و تضمین اشتغال، دانشجویان ما می‌توانند آینده شغلی خود را با اعتماد به نفس بسازند.

رزمجو با اشاره به همکاری با شرکای قوی در حوزه‌های مختلف بیان کرد: در حوزه خودرو، طلا و جواهر، ورزش، سلامت و هواپیمایی با شرکای معتبر همکاری می‌کنیم تا دانشجویان مهارت‌های لازم را فرا گرفته و آماده ورود به بازار کار شوند. نمونه موفق این اقدامات، تربیت خلبان با همکاری آسمان ایرانیان و همکاری با مراکز سلامت و بیمارستان‌ها برای تربیت نیروی متخصص در لایه‌های پیش از پزشکی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه علمی، گفت: اگر می‌خواهیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم و نیازهای امروز جامعه را برآورده کرده و حقوق نسل‌های آینده را حفظ کنیم، راهی جز توسعه علمی نداریم. توسعه علمی زیربنای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و موفقیت ما در عرصه‌های مختلف، از جمله در دوران جنگ ۱۲ روزه، نشان‌دهنده ورود به مرزهای دانش است.

وی تصریح کرد: ضروری است که کشور و مدیران سیاسی و امنیتی در کنار دانشگاهیان قرار گیرند، قدر دانشمندان و اعضای هیئت علمی را بدانند و شرایطی فراهم شود که فرزندان علمی این کشور در ایران بمانند و برای کشور نقش‌آفرینی کنند.

فعال‌سازی محیط دانشجویی و ارتباط دانشگاه با نیازهای جامعه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه شرایط فعلی دانشگاه‌ها در استان و به ویژه شهر شیراز قابل قبول است و روسای دانشگاه‌ها با هماهنگی مسئولان استانی و ملی، محیط مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی فراهم کرده‌اند.

بصیر هاشمی افزود:فعالیت‌های دانشگاه‌ها، به ویژه در حوزه علوم پزشکی، گسترده و متنوع است و نباید محیط دانشجویی و نقش دانشجو در دانشگاه نادیده گرفته شود.

هاشمی تاکید کرد: دانشجو اگر پویا و فعال باشد، محیط دانشگاه نیز پویا و مولد خواهد بود و این باعث می‌شود که دانشجو در محیط خارج از دانشگاه نیز فعال و موفق باشد. دانشگاه علمی کاربردی با ماهیت مهارت‌محور خود، باید به سمت رفع نیازهای جامعه حرکت کند و ارتباط مؤثر با صنعت برقرار کند.

راه‌اندازی طرح بورسیه تحصیلی مجتمع صنعتی شام‌شام

عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئت مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع صنعتی پروتینی شام‌شام شیراز گفت: از سال ۱۳۹۳ مجتمع صنعتی شام‌شام تصمیم به تأسیس مرکز آموزش علمی کاربردی گرفته است. هدف اصلی این مرکز تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای خود مجتمع صنعتی بود، زیرا مدیران مجتمع بر این باورند که سرمایه‌های اصلی صنعتی نیروی انسانی هستند و این افراد باعث ارزش و بهای صنعت می‌شوند.

سهیلا بهرمان افزود: تاسیس این مرکز، پاسخی به نقطه گمشده همیشگی بین دانشگاه و صنعت بود و مجتمع صنعتی با تشخیص این نیاز، دست به راه‌اندازی مرکز آموزش علمی کاربردی زد.

وی تأکید کرد: پس از گذشت ۱۳ سال، همچنان این شکاف بین دانشگاه و صنعت وجود دارد و مراکز آموزشی باید نقش مؤثری در پر کردن این خلا ایفا کنند.

رئیس هیئت رئیسه مرکز علمی کاربردی شام‌شام شیراز اظهار داشت: دانشگاه‌ها در سراسر دنیا در کنار مراکز صنعتی فعالیت می‌کنند و ما نیز بر این باور پافشاری کردیم که این نقطه گمشده باید بازیابی شود. این مهم تنها از طریق دانشجویان امکان‌پذیر است و به همین منظور مجتمع صنعتی پروتئینی شام‌شام با همکاری دکتر رجوب، طرح پیشنهادی بورسیه تحصیلی دانشجویان را به دانشگاه ژاپن کارل ارائه کرده است.

بهرمان توضیح داد: طرح بورسیه تحصیلی دانشجویان یک معامله برد-برد است، زیرا مجتمع می‌تواند هزینه‌های آموزش، بازآموزی و دوره‌های مدیریتی را بر عهده گیرد و دانشجویان نیز با حضور در مراحل مختلف صنعتی، تجربه و مهارت لازم را کسب کنند. این دانشجویان پس از پایان تحصیل، به نیروی متخصص آماده ورود به بازار کار تبدیل می‌شوند.

وی تأکید کرد: این طرح، راهی مناسب برای دانشجویان است تا در حین تحصیل، به جای تجربه تحصیل صرفاً آکادمیک، مسیر ورود به بازار کار را طی کنند و تمامی هزینه‌های تحصیلی و مالی آنان توسط مجتمع صنعتی تأمین می‌شود.

بهرمان ابراز امیدواری کرد: این طرح بورسیه تحصیلی بتواند گامی مؤثر در جهت شکوفایی استان فارس بردارد و موجب افتخار دانشگاه علمی کاربردی استان فارس شود.

