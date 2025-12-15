سامانه بارشی قوی در راه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا، "ولی بهره‌مند" گفت: فعالیت این سامانه بارشی از صبح چهارشنبه آغاز و تا عصر جمعه بیست هشتم آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهرهای یاسوج، بویراحمد، دنا، مارگون، امامزاده جعفر (ع)، باشت، چرام، کهگیلویه، لنده، لیشتر و بهمئی از مهمترین مناطق فعالیت سامانه بارشی یاد شده است، خاطرنشان کرد: اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی، لغزندگی جاده ها، احتمال ریزش بهمن، امکان خسارت به سازه‌های موقت، رعد وبرق و تگرگ، امکان اختلال در انتقال حامل‌های انرژی، بالا آمدن ناگهانی آب در مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر از مهمترین خطرات این سامانه بارشی است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل استان هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هشدار سطح نارنجی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی بدنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود و این هشدار برای آماده‌باش دستگاه‌های مسوول به منظور مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بهره مند افزود: پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی،خودداری از فعالیت های کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر از توصیه‌ها به شهروندان بمنظور به حداقل رساندن خسارت های ناشی از سامانه بارشی یاد شده است.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل استان هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد: آمادگی شهرداری برای برف روبی و لایه روبی کانال ها و همچنین آماده بودن دستگاه‌های خدمات رسان برای امدادرسانی در صورت نیاز ضرورت دارد.

به گزارش ایلنا، این دومین سامانه بارشی سال زراعی جاری در کهگیلویه و بویراحمد است در نخستین سامانه بیش از ۱۰۰ میلیمتر باران در استان بارید.

میزان بارش بلند مدت سالانه در ایستگاه یاسوج ۷۹۵.۴، سی سخت ۶۹۴.۴، دوگنبدان ۴۴۲، دهدشت ۵۱۲، لیکک ۴۱۲ ، مارگون ۶۴۲ و منطقه امامزاده جعفر(ع) ۴۴۹ میلیمتر بوده است.

کهگیلویه و بویراحمد،سرزمینی مرتفع و کوهستانی بااقلیم سردسیری و گرمسیری در جنوب غربی ایران قرار دارد.

انتهای پیام/