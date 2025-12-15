رئیس کل دادگستری گیلان مطرح کرد:
گلایهمندی مردم از تعدد و غیراستاندارد بودن سرعتکاهها در گیلان
به گزارش ایلنا از رشت، نشست شورای ترافیک شهرستان رشت با حضور مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان، فرماندار و شهردار رشت، پلیس راهور و مدیران کل ادارات و سازمانهای مرتبط با حوزه ترافیک، در دادگستری کل استان برگزار شد.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه مشکل ترافیک یکی از مهمترین دغدغههای امروز شهروندان بخصوص شهرستان رشت است، اظهار داشت: افزایش تعداد خودروها و نبود زیرساختهای شهری متناسب با این حجم از وسایل نقلیه، از عوامل اصلی تشدید ترافیک در مرکز استان به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع، مستمر و بدون اغماض با تخلفات رانندگی، این رویکرد را تضمینکننده سلامت شهروندان و کاهش خسارات جانی و مالی دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره پشتیبان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و تکالیف است و از اعمال مقررات قانونی لازم در مورد رانندگان متخلف حمایت خواهد کرد.
الهیان در ادامه نیز با اشاره به لزوم جمعآوری دستفروشان در جادهها و شهرها، این اقدام را ضرورتی جدی برای حفظ ایمنی تردد دانست و گفت: بساطگستری در کنار جاده های اصلی و پیادهروها و خیابانهای شهر علاوه بر ایجاد اختلال در عبور و مرور، موجبات بروز حوادث ترافیکی را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه نظر فنی پلیس در تصمیمگیریهای مرتبط با ترافیک، معیار اصلی و قابل اتکا است گفت: تمامی دستگاهها باید در مسیر برقراری نظم و امنیت ترافیکی، از دیدگاههای کارشناسی پلیس تبعیت کنند.
رئیس کل دادگستری گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایهمندی مردم از تعدد و غیراستاندارد بودن سرعتکاهها در سطح شهر، نصب دوربینهای کنترل سرعت، نصب چراغ های راهنمایی هوشمند و حضور مؤثر پلیس در معابر را بهترین راهکارهای مدیریت سرعت و پیشگیری از حوادث دانست.
وی همچنین بر ضرورت توسعه ناوگان حملونقل عمومی تأکید کرد و افزود: باید ظرفیتها در این بخش بهگونهای افزایش یابد که شهروندان تغییر محسوس در کیفیت حملونقل شهری را تجربه کنند و استفاده از خودروهای شخصی تک سرنشین نیز جای خود را به استفاده از خودروهای عمومی دهد.
گفتنی است که در این نشست نمایندگان پلیس راهور، اداره راهداری و شهرداری رشت گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه ترافیک و برنامههای آتی ارائه کردند.