مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی پلی برای توسعه عدالت پایدار آموزشی است

به گزارش ایلنا، فرزاد قلندری در همایش «به ساز مدرسه بسازمدرسه» اظهار کرد: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و مدرسه سازی سرمایه گذاری برای پیشرفت وامنیت جامعه است.

وی با اشاره به برگزاری این همایش در اردبیل افزود: این اقدام فرهنگی ملی پلی برای توسعه عدالت پایدار آموزشی است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد:خیران قهرمامان توسعه فضاهای آموزشی هستند که بامشارکت در مدرسه سازی اقدامی ماندگار انجام می دهند که قابل تقدیر وقدردانی است.

قلندری مشارکت خوب مردم و خیران در امر مدرسه سازی در شهرستان اردبیل را یادآور شد و گفت: از خانواده ها و مردم شریف شهرستان تقاضا داریم همچنان در این امر خیرخواهانه مشارکت داشته باشند چرا که این مدرسه ها وکلاس های درس امیدها وفرداهای روشن کشور را رقم می زنند.

دراین همایش از دانش آموزان خیر تجلیل و قدردانی شد.

