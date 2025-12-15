خبرگزاری کار ایران
اختصاص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب کشاورزی فومن

کد خبر : 1727877
فرماندار فومن از اختصاص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از فومن، اسماعیل قاسمی در جلسه شورای اداری فومن با اشاره به اختصاص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب کشاورزی این شهرستان گفت: این میزان اعتبار برای مرمت و بازسازی لایروبی و تجهیز آب بندان‌ها، سردهنه‌ها، کانال‌ها، انهار، ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های آب کشاورزی هزینه می‌شود.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر تسریع ساخت دوپله ورودی فومن و منطقه گردشگری قلعه رودخان گفت: امسال ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این دو پل اختصاص یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین داوودی امام جمعه فومن نیز در این جلسه با اشاره به در پیش بودن شب یلدا، نظارت و بازرسی هرچه بیشتر بازار را ضروری دانست و گفت: مردم برای تامین مایحتاج خود مشکلاتی را تحمل می‌کنند لذا مسئولان باید با بازرسی دقیق و کنترل بازار بر افزایش قیمت‌ها نظارت کنند.

 

