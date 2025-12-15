سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:
۱۰ کارگاه معدنی ناایمن مازندران همچنان تعطیل میمانند/انجام ۱۱۸ بازدید از معادن استان
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره وضعیت ایمنی معادن، گفت: ۱۰ کارگاه معدنی که شرایط ایمنی لازم را ندارند، همچنان تعطیل هستند و تا رفع نواقص ایمنی و تأمین استانداردهای حفاظتی امکان بازگشایی آنها وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی در جلسه کارگروه ایمنی معادن مازندران که با حضور سمانه نوری مدیر روابط کار ادارهکل، مومنی رییس اداره بازرسی کار اداره کل، توکلی رئیس اداره تعاون کار شهرستان نور، شاهوردیان بازرس کار شهرستان نور، مرتضوی رئیس نظام مهندسی معدن، رستمی معاون تامین اجتماعی استان، دادستان چمستان، بخشدار چمستان، نماینده اداره کل صمت، عبدلی رئیس کانون ایمنی، نماینده شرکت البرز مرکزی و مدیران شرکت شوکاشور در معدن لاویج شهرستان نور برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی و نظارت بر معادن استان، اظهار کرد: در سال جاری تاکنون ۱۱۸ بازدید از معادن استان انجام شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۳۶ مورد بازدید بهصورت مشترک و کارشناسی توسط گروه بازرسی ویژه متشکل از اداره کل کار، صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن استان انجام شده است تا علاوه بر بررسی وضعیت عملکرد معادن، نقاط ضعف و مخاطرات احتمالی شناسایی و اصلاح شود.
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره وضعیت ایمنی معادن تاکید کرد: ۱۰ کارگاه معدنی که شرایط ایمنی لازم را ندارند، همچنان تعطیل هستند و تا رفع نواقص ایمنی و تأمین استانداردهای حفاظتی امکان بازگشایی آنها وجود ندارد.
حسینیشیروانی با اشاره به اهمیت آموزش ایمنی برای کاهش حوادث در معادن، گفت: برنامهریزی برای دورههای آموزش ایمنی ویژه کارگران معادن با همکاری اساتید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور در شهرستانهای معدنی استان با شدت بیشتری دنبال خواهد شد تا سطح آگاهی و مهارت کارگران در زمینه ایمنی و بهداشت حرفهای ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: رعایت دقیق مقررات ایمنی و نظارت مستمر، اولویت اصلی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه معادن استان است و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از گامهای مهم ادارهکل در ارتقای فرهنگ ایمنی در محیطهای معدنی استان خبر داد و بر نقش مؤثر آموزشهای تخصصی ایمنی در کاهش آسیبهای شغلی تأکید کرد.
حسینیشیروانی بر لزوم احداث و بهبود امکانات بهداشتی در معادن استان طبق ضوابط قانونی تاکید کرد و افزود: ایجاد زیرساختهای ایمنی و بهداشتی مطابق با قانون، از حقوق بدیهی کارگران بوده و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی ادارهکل قرار دارد.
وی در پایان گفت: مکاتبات متعدد با دستگاههای متولی جهت نظارت دقیق و اجرای مستمر مقررات و آییننامه ایمنی معادن انجام شده است و این روند به منظور حفظ سلامت نیروی کار و جلوگیری از حوادث احتمالی با جدیت ادامه دارد.