به گزارش ایلنا از البرز، انتخابات هیأت‌رئیسه جبهه اصلاح‌طلبان استان البرز با مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی و نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب برگزار و پس از رأی‌گیری، ترکیب جدید این جبهه برای دوره پیش‌رو مشخص شد.

بر اساس این گزارش، این انتخابات با هدف همگرایی بیشتر جریان اصلاحات، ارتقای سطح سازماندهی و تقویت فعالیت‌های تشکیلاتی در استان البرز برگزار شد و حاضران بر ضرورت پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأکید کردند.

در این نشست، کمیجانی رئیس کمیته استان‌های کشور به همراه شریف و بالایی از اعضای کمیته استان‌ها حضور داشتند که این حضور، بیانگر اهمیت جایگاه استان البرز در ساختار جبهه اصلاح‌طلبان کشور ارزیابی شد.

بر پایه نتایج این انتخابات، داور میر به‌عنوان رئیس جبهه اصلاح‌طلبان استان البرز انتخاب شد. همچنین مهدی حاجی قاسمی به‌عنوان نایب‌رئیس اول، فرزین خرسندی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و حمید صمیمی به‌عنوان دبیر استان معرفی شدند.

در ادامه و مطابق نتایج رأی‌گیری، رضا عباس‌زاده به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و رسانه، حامد عزیزی به‌عنوان رئیس کمیته سیاسی، نرگس اسلام‌دوست به‌عنوان رئیس کمیته پایش، آرمین شریفی‌راد به‌عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی و سعید استوار به‌عنوان رئیس کمیته مناطق انتخاب شدند.

هیأت‌رئیسه جدید مأموریت دارد با برنامه‌ریزی منسجم، تقویت تعاملات درون‌جبهه‌ای و فعال‌سازی ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی استان، نقش مؤثرتری در افزایش اثرگذاری جبهه اصلاح‌طلبان البرز ایفا کرد.

