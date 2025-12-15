به گزارش ایلنا از البرز، علی قاسم‌پور در نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج با اشاره به روزهای پایانی فعالیت دوره ششم شوراها اظهار کرد: شوراهای شهرها و بخش‌های شهرستان کرج در این مقطع زمانی در حال جمع‌بندی اقدامات و عملکردهای خود هستند و تلاش می‌کنند این دوره، فارغ از سلایق و انگیزه‌های انتخاباتی، به‌عنوان دوره‌ای مؤثر و قابل قبول در ذهن مردم ثبت شود.

وی با دعوت از اعضای جامعه شورایی شهرستان کرج به همدلی و مسئولیت‌پذیری افزود: انتظار می‌رود اعضا با هدف برگزاری انتخاباتی پرشور و همراه با امیدآفرینی، ضمن ارائه گزارش شفاف از عملکردها، در کنار بیان نقاط قوت، برای اصلاح و رفع نقاط ضعف نیز تلاش کنند تا زمینه مشارکت حداکثری شهروندان فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با تأکید بر لزوم پرهیز از اختلافات درون‌شورایی تصریح کرد: هرچند شورا متشکل از افراد با دیدگاه‌های مختلف است، اما این مجموعه باید به‌عنوان یک پیکره واحد عمل کند و اجازه ندهد رقابت‌های انتخاباتی میان اعضای فعلی، به تخریب چهره شورا و تضعیف جایگاه این نهاد قانونی در افکار عمومی منجر شود.

قاسم‌پور با بیان اینکه صیانت از شأن شوراها وظیفه‌ای همگانی است، خاطرنشان کرد: حفظ اعتبار این نهاد صرفاً به ارائه گزارش عملکرد محدود نمی‌شود، بلکه رعایت حرمت شورایی که ریشه در قانون اساسی دارد، مسئولیتی است که همه نمایندگان مردم بر عهده دارند.

وی با اشاره به افزایش سطح آگاهی جامعه گفت: مردم امروز با دقت بیشتری عملکردها و رفتارها را رصد می‌کنند و به‌خوبی تشخیص می‌دهند که اختلافات و تخریب‌های درون‌شورایی در نهایت به کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج در ادامه بر ضرورت تعامل سازنده میان شوراها و مدیریت شهری تأکید کرد و افزود: در ماه‌های پایانی این دوره، همکاری نزدیک شوراها با شهرداران و دهیاران می‌تواند به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اجرای برنامه‌های مصوب کمک کند و نباید فضای انتخاباتی یا فرآیند تدوین بودجه سال آینده، مانع انجام وظایف قانونی اعضا تا آخرین روز مسئولیت شود.

وی همچنین حضور منظم و فعال اعضا در جلسات شورا را یک وظیفه قانونی و اخلاقی دانست و تصریح کرد: مردم نسبت به میزان تعهد، مسئولیت‌پذیری و حضور نمایندگان خود قضاوت خواهند کرد.

قاسم‌پور در پایان با هشدار به مدیران شهری تأکید کرد: گرایش‌ها و سلایق سیاسی افراد محترم است، اما استفاده از امکانات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نفع یا علیه هر یک از نامزدهای فعلی یا احتمالی انتخابات، به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رود مدیران شهری با رعایت قانون و امانت‌داری، از هرگونه سوءاستفاده از امکانات عمومی پرهیز کنند.

انتهای پیام/