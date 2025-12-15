خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مسئول بسیج رسانه مازندران:

جشنواره طنین، فرصتی برای تقویت نقش بانوان در رسانه‌ها و روایتگری انقلاب اسلامی

مسئول بسیج رسانه مازندران، گفت: این جشنواره فرصتی برای تقویت نقش بانوان در رسانه‌ها و نمایش صدای زنان مسلمان در جهاد تبیین و روایتگری انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالمهدی حق شناس صبح دوشنبه در دومین رویداد رسانه‌ای بانوان طنین مازندران گفت: این جشنواره با هدف توانمندسازی بانوان و ایجاد شبکه‌سازی موثر در عرصه رسانه‌ها برگزار می‌شود. در شرایطی که هجمه‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، رسانه‌ها به عنوان ابزار مهم جهاد تبیین و روایتگری نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. ما امیدواریم که بتوانیم هویت و انقلاب اسلامی زنان را در رسانه‌ها به نمایش بگذاریم.

وی افزود: این جشنواره فرصتی برای آموزش و حمایت از فعالان رسانه‌ای زن و تشویق آن‌ها به نقش‌آفرینی بیشتر در گفتمان‌سازی رسانه‌ای کشور است.

مسئول بسیج رسانه استان مازندران، تأکید کرد: آثار ارسال شده به جشنواره طنین، پس از داوری توسط تیم داوری منتخب، به جشنواره حریم رسالت ارسال خواهند شد تا بانوان رسانه‌ای استان مازندران بتوانند در سطح کشوری نیز مشارکت کنند.

وی افزود: در ادامه این رویداد، آثاری در قالب‌های مختلف شامل گزارش، مصاحبه، یادداشت، تیتر و خبر از شرکت‌کنندگان جمع‌آوری و مورد داوری قرار خواهند گرفت. 

به گفته حق‌شناس آثار منتخب تا روز پنج‌شنبه هفته جاری به گروه داوری ارسال می‌شوند و در نهایت، در اختتامیه جشنواره حریم رسالت که در ماه آینده در استان گیلان برگزار خواهد شد، جوایز به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه استان مازندران، هدف اصلی خود را تقویت حضور زنان در عرصه رسانه و نمایاندن صدای زنان مسلمان در گفتمان‌های جهانی اعلام کرده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
