سخنگوی دولت:
حمایت همهجانبه از واحدهای دانشبنیان و تولید داخلی تداوم پیدا میکند
سخنگوی دولت گفت: حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی و صنعتی دانشبنیان و تولید داخلی تداوم پیدا میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه مهاجرانی در حاشیه بازدید از مجموعههای صنعتی این استان، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر قزوین، تأکید کرد: استان قزوین به عنوان یک قطب صنعتی و دانشبنیان مهم کشور شناخته میشود و نگاه دولت، حمایت مستمر و رفع موانع تولید در این استان است.
سخنگوی دولت صبح امروز وارد قزوین شد و توسط محمد نوذری، استاندار قزوین، مورد استقبال قرار گرفت. برنامههای وی شامل بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین، افتتاح یک واحد تولیدی و حضور در جلسه شورای اداری استان بود. این سفر با هدف بررسی ظرفیتها و پیگیری مطالبات استان انجام شده است.
در این نشستها، بر جایگاه قزوین به عنوان چهارمین قطب صنعتی ایران که بیش از 1270 محصول صنعتی تولید میکند، تأکید شد. استاندار قزوین با اشاره به پیشرو بودن این استان در تولید شیشه، فولاد و به ویژه تولید 60 درصد از شویندههای کشور، خواستار تسهیل حضور این محصولات در بازارهای بینالمللی مانند برزیل شد.
مهاجرانی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت افزود: «در استان قزوین شاهد ظرفیتهای ممتازی در حوزه دانشبنیان هستیم و الحمدلله همیشه افرادی مانند آقای استاندار پیگیر حمایت از این بخش بودهاند. دولت نیز در طولانیمدت حمایت کامل خود از بخش خصوصی و به ویژه شرکتهای دانشبنیان داخلی را ادامه خواهد داد.
وی از پیگیریهای جدی برای رفع موانع تولید در این واحدها خبر داد و گفت: در ستاد رفع موانع تولید، حل مشکلات واحدهای دانشبنیان و تولیدی مورد توجه ویژه است و باید به سرعت مشکلاتشان برطرف شود.
در راستای این حمایتها استاندار قزوین از پرداخت 980 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی بهرهبردار در شهرکهای صنعتی استان خبر داد. وی اعلام کرد که اولویت پرداخت این تسهیلات با واحدهای تولیدی کوچک با اشتغال زیر 50 نفر و به ویژه با شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور بوده است. این تسهیلات با نرخ سود مصوب و برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شدهاند.
سخنگوی دولت در پایان، با قدردانی از تلاشهای تولیدکنندگان و فعالان دانشبنیان استان، آیندهای درخشان را برای صنعت قزوین ترسیم کرد و گفت: ما داریم تلاش میکنیم تا تعداد این واحدهای دانشبنیان و فناور را افزایش دهیم. خوشبختانه بخش خصوصی و به ویژه بخش دانشبنیان ما به خوبی در حال حرکت است و گامهای مهمی در این مسیر برداشته خواهد شد.