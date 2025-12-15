آغاز مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای منطقه غرب کشور در خرمآباد
مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای منطقه غرب کشور در سالن فوتسال مجموعه ورزشی کارگران خرمآباد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای منطقه غرب کشور با حضور توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداوی مدیر کل فنی و حرفهای، دیناروند مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان و جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران در سالن فوتسال مجموعه ورزشی کارگران خرمآباد برگزار شد.
در این مراسم، احمد توصیفیان، با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت جسمی و روحی کارکنان، برگزاری چنین رویدادهایی را عاملی مؤثر در افزایش نشاط و انسجام جمعی دانست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: این مسابقات فرصتی برای تقویت روحیه همکاری و پویایی میان کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای در سطح منطقه غرب کشور است.
این دوره از مسابقات با حضور کارکنان استانهای تحت پوشش منطقه غرب سازمان آموزش فنی و حرفهای در رشتههای مختلف ورزشی برگزار میشود و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
لهبخش اداوی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای لرستان نیز در این مراسم ضمن خوشآمدگویی به ورزشکاران و استانهای مهمان، اظهار کرد: ورزش یک رویداد ارزشمند اجتماعی است و آنچه پس از پایان مسابقات در ذهنها باقی میماند، اخلاقمداری، رفاقت و همدلی میان همکاران است. پیروزی و شکست گذراست اما اخلاق، ماندگار خواهد بود.
وی افزود: انتظار میرود همکاران شرکتکننده با رعایت اصول اخلاقی و روحیه جوانمردی، این رقابتها را تا پایان همراهی کنند و امیدواریم استان لرستان در این دو روز میزبان شایستهای برای ورزشکاران باشد.
به گزار ایلنا، همزمان مسابقات تنیس روی میز بانوان و آقایان در آکادمی تنیس خرمآباد در حال برگزاری است. این مسابقات در رشتههای فوتسال، دارت، تنیس روی میز، فوتبال دستی و شطرنج طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.