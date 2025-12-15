خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منطقه غرب کشور در خرم‌آباد

آغاز مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منطقه غرب کشور در خرم‌آباد
کد خبر : 1727831
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منطقه غرب کشور در سالن فوتسال مجموعه ورزشی کارگران خرم‌آباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منطقه غرب کشور با حضور توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداوی مدیر کل فنی و حرفه‌ای، دیناروند مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان و جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران در سالن فوتسال مجموعه ورزشی کارگران خرم‌آباد برگزار شد. 

در این مراسم، احمد توصیفیان، با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت جسمی و روحی کارکنان، برگزاری چنین رویدادهایی را عاملی مؤثر در افزایش نشاط و انسجام جمعی دانست. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: این مسابقات فرصتی برای تقویت روحیه همکاری و پویایی میان کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح منطقه غرب کشور است. 

این دوره از مسابقات با حضور کارکنان استان‌های تحت پوشش منطقه غرب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت. 

له‌بخش اداوی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان نیز در این مراسم ضمن خوش‌آمدگویی به ورزشکاران و استان‌های مهمان، اظهار کرد: ورزش یک رویداد ارزشمند اجتماعی است و آنچه پس از پایان مسابقات در ذهن‌ها باقی می‌ماند، اخلاق‌مداری، رفاقت و همدلی میان همکاران است. پیروزی و شکست گذراست اما اخلاق، ماندگار خواهد بود. 

وی افزود: انتظار می‌رود همکاران شرکت‌کننده با رعایت اصول اخلاقی و روحیه جوانمردی، این رقابت‌ها را تا پایان همراهی کنند و امیدواریم استان لرستان در این دو روز میزبان شایسته‌ای برای ورزشکاران باشد.

به گزار ایلنا، همزمان مسابقات تنیس روی میز بانوان و آقایان در آکادمی تنیس خرم‌آباد در حال برگزاری است. این مسابقات در رشته‌های فوتسال، دارت، تنیس روی میز، فوتبال دستی و شطرنج طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری