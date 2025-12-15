برخی از اهالی منطقه سرصحرا و خواجه انور، روز گذشته با ارسال تصاویری از عبور کودکی خردسال از دره مرگ در دزپارت خوزستان به ایلنا، گفتند: شرایط هرساله ما همزمان با بارش برف و باران و بسته شدن راه های روستا همین است. جاده بسته می شود و شرایط عبور و مرور به سختی امکان پذیر است. به ناچار مجبوریم از روش های سنتی و قدیمی که اجداد ما در زمان عبور ایل از مسیرهای سخت گذر استفاده می کردند عبور کنیم.

این اهالی افزودند: موضوع احداث پل در این منطقه را بارها با مسئولین شهرستان ایذه، دزپارت و نمایندگان ادوار مختلف مجلس در میان گذاشتیم ولی به ما گفتند احداث پل برای چند ماه که جاده به دلیل بارندگی ها بسته می شود به صرفه نیست.

یکی از این اهالی گفت: نبود دسترسی راه مناسب در منطقه بخش کوچکی از مشکلات بی شمار اهالی است. متاسفانه اگر شخصی در این منطقه به هر نحوی مریض شود و نیاز به درمان داشته باشد، یا باید با بالگرد او را به مراکز درمانی بفرستیم و یا از همین راه عبور کنیم.

پیش تر، مجید رحمانی فرماندار اسبق دزپارت در گفت وگو با ایلنا در خصوص احداث پل در این منطقه گفته بود: در برآوردهای مالی که در سال ۱۳۹۹ برای احداث پل در این بخش انجام گرفت مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد تومان نیاز بود که موضوع را با فرماندار وقت شهرستان اردل در چهارمحال و بختیاری مطرح کردیم که متاسفانه گفتند برای ما در اولویت نیست.

او همچنین گفته بود، این دره ۴۰ متر طول و ۸۰ تا ۱۰۰ متر ارتفاع دارد و برای ساخت هرگونه سازه‌ای در این مکان به دلیل نبود جاده، فقط می توان به وسیله چهارپا مصالح را تا دره حمل کرد.

