خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد چند خودرو در رشت یک فوتی و ۲ مجروح برجا گذاشت

برخورد چند خودرو در رشت یک فوتی و ۲ مجروح برجا گذاشت
کد خبر : 1727823
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای منجر به فوت عابر پیاده و ۲ مجروح در خیابان شهدای گمنام شهر رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ فتح‌اله نصیریان امروز  در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: ساعت ۲۲:۳۵ شب گذشته یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در محدوده میدان یخسازی به سمت جهاد، به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد.

وی افزود: در پی این برخورد، خودروی پراید از مسیر منحرف شده و ابتدا با یک دستگاه خودروی پارک‌شده کنار خیابان که راننده آن در کنار خودرو حضور داشت برخورد کرده و سپس به یک دستگاه وانت پیکان و در ادامه با تیر چراغ برق برخورد کرده و متوقف شد.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: همچنین خودروی پرایدی که ابتدا با آن برخورد شده بود، پس از انحراف، با یک عابر پیاده دیگر برخورد کرده و متوقف شد.

سرهنگ نصیریان با اشاره به خسارات جانی این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه، عابر پیاده ۴۲ ساله که در کنار خودروی پارک‌شده خود حضور داشت، به علت شدت جراحات وارده جان باخت و عابر پیاده دیگر مردی ۵۴ ساله نیز مجروح و همچنین سرنشین خودروی ال ۹۰، خانمی ۲۴ ساله در این حادثه مصدوم و که به بیمارستان منتقل گردیدند.

این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: تغییر مسیر ناگهانی و بی‌توجهی به جلو از عوامل اصلی بروز تصادفات شدید است و رانندگان باید با دقت و رعایت مقررات، از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری