لغو اجتماعات ورزشی همگانی در فارس به‌دنبال هشدار قرمز هواشناسی

مدیر روابط عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، از لغو تمامی اجتماع‌های ورزشی صبحگاهی و عصرگاهی و همچنین هرگونه ورزش در محیط‌های سرباز خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا جعفری با اشاره به برگزاری نشست فوق‌العاده هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس اظهار داشت: در پی اعلام هشدار قرمز از سوی اداره‌کل هواشناسی و با توجه به شرایط نامساعد جوی، در این نشست فوق‌العاده تصمیم گرفته شد تا به منظور حفظ سلامت شهروندان، ورزشکاران و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، تمامی برنامه‌ها و اجتماع‌های ورزشی همگانی در فضای باز تا پایان زمان هشدار لغو شود.

وی افزود: سلامت مردم مهم‌ترین اولویت ماست و از تمامی مربیان، سرگروه‌ها و علاقه‌مندان به ورزش همگانی درخواست می‌کنیم در این بازه زمانی از حضور در پارک‌ها، فضاهای عمومی و هرگونه فعالیت ورزشی در محیط‌های سرباز خودداری کنند.

مدیر روابط عمومی هیئت ورزش‌های همگانی فارس همچنین تأکید کرد: بدیهی است پس از بهبود شرایط جوی و رفع هشدارهای هواشناسی، برنامه‌ های ورزش همگانی طبق روال گذشته و با اطلاع‌رسانی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

جعفری در پایان از همکاری و همراهی شهروندان، مربیان و فعالان ورزش همگانی استان فارس در رعایت این تصمیم قدردانی کرد.

