وزیر کشور وارد گلستان شد

به گزارش ایلنای گلستان، وزیر کشور، ابتدا بر تربت پاک شهیدان حضور یافته و به مقام آنان ادای احترام کرد. بهره برداری از یک مدرسه و شرکت در اجلاس شهرداران مراکز استان‌ها از جمله برنامه‌های سفر وزیر کشور به گلستان است.

مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مومنی را در این سفر همراهی می‌کنند.

