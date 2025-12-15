وزیر کشور وارد گلستان شد
اسکندر مومنی، وزیر کشور، صبح امروز دوشنبه در سفری یک روزه وارد گلستان شد و در فرودگاه بین المللی گرگان مورد استقبال استاندار و دیگر مسئولان این استان قرار گرفت.
به گزارش ایلنای گلستان، وزیر کشور، ابتدا بر تربت پاک شهیدان حضور یافته و به مقام آنان ادای احترام کرد. بهره برداری از یک مدرسه و شرکت در اجلاس شهرداران مراکز استانها از جمله برنامههای سفر وزیر کشور به گلستان است.
مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجهنژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، مومنی را در این سفر همراهی میکنند.