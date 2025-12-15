شرکت تعاونی متخلف در اردبیل به تعزیرات ارجاع داده شد

به گزارش ایلنا، این اداره کل در جریان بازرسی‌های خود از واحدهای صنفی و تولیدی، تخلف یک شرکت تعاونی عشایری مستقر در استان را احصا کرد.

بر اساس این گزارش، بازرسان این اداره کل در بررسی‌های خود مشاهده کردند که این شرکت تعاونی، تعداد ۱۳۱۴ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال (۱۶۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نکرده است.

عدم ثبت موجودی کالاهای یارانه‌ای در سامانه مذکور، مغایر با ضوابط و مقررات ابلاغی است که پس از تکمیل برگ‌های گزارش بازرسی و تأیید تخلف، پرونده این واحد برای رسیدگی و صدور رأی لازم، به تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارسال شد.

