وقتی کمبود پزشک در قزوین جدی است جای تعجب دارد که برخی چرا آن را انکار می کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی عصر امروز در نشست خبری به طرح مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه‌های انرژی، اقتصاد و بهداشت و درمان پرداخت. سخنان وی حول سه محور اصلی «حمایت هدفمند از تولید»، «مبارزه با اقتصاد زیرزمینی» و «اصلاح ساختار درمان» متمرکز بود.

نماینده قزوین با تاکید بر اینکه گذار به تولید قوی نیازمند بسترسازی است، خواستار طراحی نظامی برای عرضه ویژه انرژی و یارانه‌های اختصاصی به تولیدکنندگان شد.

وی با اشاره به تجربه جهانی افزود: کشورهای پیشرو، یارانه انرژی را به عنوان یک ابزار قدرتمند حمایت صنعتی و اجتماعی به کار می‌گیرند. به عنوان نمونه، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که یارانه انرژی در جهان به 7000 میلیارد دلار رسیده و کشورهایی مانند چین و آمریکا به ترتیب با 12.5 درصد و 760 میلیارد دلار، از این ابزار برای توسعه صنعتی و حمایت از خانوارها استفاده می‌کنند.

محمدبیگی ادامه داد: در کشور ما نیز بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تخصیص مستقیم یارانه به بنگاه‌های تولیدی پیش‌بینی شده است. اما آنچه ضروری است، هدفمندسازی و هوشمندسازی این حمایت‌هاست تا از هدر رفت منابع جلوگیری شود. یک راهکار عملیاتی که در مجلس نیز مورد بحث است، اتصال یارانه‌های انرژی به کد ملی افراد و بنگاه‌ها است تا اطمینان حاصل شود این حمایت به بخش مولد و اقشار نیازمند واقعی می‌رسد.

محمدبیگی در بخش دیگری از سخنان خود، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را شرط لازم برای سلامت اقتصاد تولیدی خواند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد اقتصاد زیرزمینی در ایران سهمی حدود 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده که بالاتر از میانگین جهانی است. این پدیده، رقابت را برای تولیدکننده قانون‌مند سخت و زمینه‌ساز فساد می‌شود.

وی راه حل اصلی را در استقرار حکمرانی دیجیتال و شفافیت داده‌ای دانست و گفت: «ما برای رصد تراکنش‌های مالی و شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی به داده‌های شفاف و یکپارچه نیاز داریم. تجربه ثابت کرده شفافیت داده‌ها می‌تواند تا 30 درصد از فساد مالی بکاهد. یک گام عملی و در دست اجرا، تبدیل مجوزهای کاغذی فعالان اقتصادی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا است. این اقدام می‌تواند به شدت از قاچاق کالا و فعالیت در بخش غیررسمی جلوگیری کند و از تولید ملی در برابر رقابت ناعادلانه محافظت کند».

نماینده مردم قزوین بخش قابل توجهی از صحبت‌های خود را به مسائل حوزه بهداشت و درمان استان و کشور اختصاص داد.

محمدبیگی با انتقاد از تخصیص نامتوازن بودجه در حوزه درمان، تاکید کرد: «در استان قزوین بیمارستان‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا مانند بیمارستان 700 تخت خوابی در اولویت قرار ندارند، در حالی که برای احداث بیمارستان‌های جدید در شهرهایی که نیاز کمتری دارند، بودجه تصویب می‌شود. این یک اشکال جدی در اولویت‌بندی است».

فاطمه محمدبیگی درباره وضعیت طرح‌های بیمارستانی و درمانی استان گفت: ما خیلی خوشحال می‌شویم که دولت می‌آید می‌گوید 130 همت مصوبه سفر دارم که البته 14.9 همت آن عمرانی است. اما نمی‌شود سهم خود دولت را نادیده بگیریم.

وی اضافه کرد: وقتی کمبود پزشک در استان جدی است جای تعجب دارد که برخی چرا آن را انکار می کنند و اگر قرار است مرکز شهید بلندیان در مولدسازی فروخته شود، این دیگر از جیب دولت نیست و شما چرا ساختمان 21 واحدی استانداری را نمی دهید که کار پیش برود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس تصریح کرد: چرا به جای اینکه بیمارستان 700 تخت را حمایت کنید، بیمارستان 1000 تختخوابی خصوصی را به صورت ویژه در مصوبات سفر رئیس‌جمهوری می‌گذارید؟ این بیمارستان بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی بخواهد گردشگری سلامت ایجاد کند، کمکشان می‌کنیم. بنابراین درباره بیمارستان 700 تختخوابی اگر لازم باشد سؤال از وزیر و رئیس‌جمهور می‌پرسم.

محمدبیگی افزود: غیرتم اجازه نمی‌دهد پروژه‌ای که مثل فرزندم در آغوش گرفتم که زمین نخورد را زمین بزنید. نمی‌گذارم این اتفاق بیفتد. در ضمن ما 5 بیمارستان در حال ساخت داریم و انتظار داشتیم که حداقل 6 همت در این سفر گذاشته می‌شد تا این بیمارستان‌ها تکمیل و تحویل مردم شود.

وی ادامه داد: وقتی 30 همت برای پروژه دیگری می‌دهیم و بعد می‌گوییم بخش خصوصی، بخش خصوصی از کجا می‌خواهد بیاورد. یکی به سؤال جواب بدهد؟ بانک پاسارگاد 30 همت را از کجا می‌خواهد بیاورد؟ حتماْ می‌خواهد از بانک مرکزی استقراض کند. بانک مرکزی از کجا می‌خواهد بیاورد؟ می‌خواهد تورم ایجاد کند و این یعنی از جیب مردم می‌رود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در سفر ریاست‌جمهوری اولویت اصلی تکمیل بیمارستان 700، الحاقی شهیدرجایی، الحاقی غزالی و الحاقی آبیک بود که تکمیل شوند و تحویل داده شوند.

وی در مورد چالش‌های کلی نظام درمان گفت: «برای حل معضلاتی مانند پدیده شوم زیرمیزی، باید به صورت ریشه‌ای عمل کرد. اصلاح تعرفه‌های درمانی و تقویت بیمه‌ها دو راهکار کلیدی هستند. وقتی تعرفه‌ها عادلانه و واقعی نباشد و پوشش بیمه‌ای ضعیف باشد، فشار مالی مستقیم بر بیمار افزایش یافته و زمینه برای شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی فراهم می‌شود».

محمدبیگی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت کامل پزشکان موجود و حفظ جایگاه حرفه‌ای آنان تاکید کرد.

در پایان، محمدبیگی از مسئولان استانی و کشوری خواست تا با نگاهی عادلانه و مبتنی بر نیاز واقعی، بودجه و منابع را مدیریت کنند و با اولویت‌دهی به پروژه‌های نیمه‌تمام استان از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری کنند.

