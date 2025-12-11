به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جریان بازدید از انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام استان مرکزی و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های این استان، افزود: با پیگیری و ورود جدی مجلس، روند خوبی در تأمین نهاده‌ها آغاز شده است. در این راستا از مدیران ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، انتظار می‌رود اجازه ندهند مشکلات و چالش‌های چند ماه گذشته مجدداً تکرار شود.

وی به گشایش ارزی انجام شده در حوزه نهاده‌های دامی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است. در این راستا در آذر ماه سال جاری حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار گشایش ارزی برای واردات نهاده‌های دامی انجام شده است. امید است با اقدامات انجام شده محصولات باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.

عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به ورود نهاده‌های دامی به استان‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: تنها در روز جاری 700 هزار تن ذرت و 120 هزار تن کنجاله سویا بارگیری شده است. بر اساس صورتجلسه اخیر مجلس و گزارش دستگاه‌های اجرایی مرتبط، پیش‌بینی شده برای 3 ماه آینده مشکلی برای تأمین نهاده‌های دامی ایجاد نشود.

ابراهیمی تصریح کرد: حجم قابل توجهی از محموله‌ها که پیش‌تر در لنگرگاه‌ها، بنادر و مجموعه انبارها ذخیره شده بود، اکنون در حال انتقال به استان‌ها هستند تا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرند. همچنین برای دامداری‌های کوچک روستایی نیز سهمیه جدید جو در نظر گرفته شده که از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی توزیع خواهد شد. با پیگیری‌های انجام شده، سهمیه نهاده‌های دامی استان مرکزی نیز افزایش یافت.

وی همچنین به حجم جوجه‌ریزی بیش از ظرفیت در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، در این استان جوجه‌ریزی مازاد بر ظرفیت انجام شده تا از کمبود یا افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ جلوگیری شود. بازار بایستی به صورت جدی و مستمر توسط دستگاه‌های نظارتی رصد شود تا بازاری مدیریت شده داشته باشیم و محصولات پروتئینی و لبنی با قیمت مصوب و به صورت گسترده در دسترس مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/