مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی:

بارش‌ها در استان مرکزی نسبت به میانگین بلندمدت 60 درصد کاهش دارد

بارش‌ها در استان مرکزی نسبت به میانگین بلندمدت 60 درصد کاهش دارد
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت: بارش‌های اخیر اگر چه موجب افزایش ورودی سدها و بهبود نسبی وضعیت منابع آبی استان شد، اما آمارها نشان می‌دهد میزان بارندگی همچنان با کاهش 60 درصدی نسبت به میانگین بلندمدت روبرو است و تنش آبی در بسیاری از نقاط استان مرکزی ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، حسین اسدی افزود: بارش‌های چند روز گذشته موجب شد میزان بارندگی استان مرکزی که از ابتدای سال آبی تنها 1.5 میلی‌متر ثبت شده بود، با افزایش 21 میلی‌متری همراه شود. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 32 میلی‌متر و در دوره بلندمدت 75 میلی‌متر بارش ثبت شده بود.

وی ادامه داد: در نقاط مختلف استان بارش‌ها به صورت متناسب توزیع شده و در مناطق دارای تنش آبی، افزایش روان‌آب‌ها به بهبود منابع زیرزمینی کمک کرده است. بارندگی شهرستان اراک که سال گذشته 20 میلی‌متر بود، اکنون به 24 میلی‌متر رسیده، اما همچنان نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش 60 درصدی مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به وضعیت سد کمال‌صالح اراک اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ورودی این سد که سال گذشته 200 لیتر بر ثانیه بود، در سال جاری با بارش‌ها در یک مقطع به 800 لیتر بر ثانیه رسید. در حال حاضر میزان ورودی این سد 420 لیتر بر ثانیه ثبت شده است.

اسدی به وضعیت هشدار در سد کمال‌صالح اراک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: میزان هشدار در این منطقه 47 میلیمتر ثبت شده است و این در حالی است که این رقم سال گذشته 90 میلیمتر بود. کاهش این شاخص نشان‌دهنده استمرار تنش آبی در برخی نقاط استان مرکزی است و باید مد نظر قرار گیرد.

وی بیان داشت: افزایش منابع آبی استان مرکزی، نتیجه بارش‌های اخیر و اقدامات مدیریتی مؤثر در حوزه آب است. همچنین لایروبی 35 کیلومتر از رودخانه‌ها و قطع برق چاه‌های کشاورزی دارای پروانه با همکاری کشاورزان و تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و نقش مهمی در بهبود شرایط داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تأکید کرد: باید این نکته را در نظر داشت که در صورت ادامه روند کم‌بارشی، این استان در سال 1405 با چالش جدی در حوزه آب روبرو خواهد شد. مدیریت مصرف در تمامی بخش‌ها ضروری است و همراهی مصرف‌کنندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از شرایط فعلی دارد.

ثبت نام آلپاری