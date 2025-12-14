به گزارش ایلنا در قزوین، مریم بیدخام با اعلام این خبر گفت: "فاطمه مهاجرانی" دوشنبه ۲۴ آذر ماه به قزوین سفر خواهند کرد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود: ویژه برنامه گرامی داشت میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)با حضور بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی، کارمندان در دانشگاه فرهنگیان از مهم‌ترین برنامه‌های سفر او خواهد بود.

بیدخام ادامه داد: افتتاح و بازدید از چند پروژه و حضور در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه های سفر یک روزه سخنگوی دولت به قزوین است.

