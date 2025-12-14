خبرگزاری کار ایران
فردا انجام می‌شود؛

سخنگوی دولت به قزوین سفر می‌کند

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از سفر فاطمه مهاجرانی اولین سخنگوی زن دولت چهاردهم به مناسب میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)و روز زن به قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا در قزوین، مریم بیدخام  با اعلام این خبر  گفت: "فاطمه مهاجرانی" دوشنبه ۲۴ آذر ماه به قزوین سفر خواهند کرد.

مدیر  کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود: ویژه برنامه گرامی داشت میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)با حضور بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی، کارمندان در دانشگاه فرهنگیان از مهم‌ترین برنامه‌های سفر او خواهد بود.

بیدخام ادامه داد: افتتاح و بازدید از  چند پروژه و حضور در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه های سفر یک روزه سخنگوی دولت به قزوین  است.

 

