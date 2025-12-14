مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس خبرداد؛
آمادهباش کامل راهداری فارس در پی هشدار قرمز هواشناسی
با صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در استان فارس، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان با بسیج کامل نیروها و تجهیزات، در آمادهباش کامل قرار گرفت تا با پیامدهای سامانه بارشی شدید پیشِرو مقابله کند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس با اشاره به هشدارهای ادارهکل هواشناسی استان، از فعالیت یک سامانه بارشی پرقدرت در سطح فارس خبر داد و گفت: بر اساس پیشبینیها، این سامانه از روز سهشنبه ۲۵آذر آغاز شده و تا پایان روز جمعه ۲۸آذر تمامی مناطق استان و شهر شیراز را تحت تأثیر قرار میدهد.
علیرضا امیری با تشریح نوع مخاطرات این سامانه افزود: بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش تگرگ، مهگرفتگی گسترده و بارش برف در نیمه شمالی، مناطق مرکزی و ارتفاعات نیمه جنوبی استان از جمله پدیدههای جوی پیشبینیشده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس با اشاره به آثار این شرایط جوی اظهار داشت: لغزندگی سطح جادهها، کاهش شدید دید افقی و احتمال طغیان رودخانهها از مهمترین پیامدهای این سامانه است و بر همین اساس، آمادگی کامل نیروهای راهداری و امدادی در سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است.
امیری با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی خاطرنشان کرد: از مردم استان درخواست میشود بهطور جدی از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها خودداری کرده و با توجه به اعلام هشدار قرمز، سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۳۰ راهدار در قالب ۷۰ راهدارخانه و اکیپهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان مستقر شدهاند و آمادگی کامل برای ایمنسازی مسیرها و ارائه خدمات به کاربران جادهای وجود دارد. همچنین به رانندگان توصیه میشود ضمن همراه داشتن زنجیرچرخ، تمهیدات لازم از جمله تأمین اقلام ضروری و مواد غذایی را مدنظر قرار دهند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس با اشاره به آمادگی راهدارخانهها برای اسکان مسافران در راهمانده گفت: تمامی راهدارخانههای استان برای ارائه خدمات امدادی و اسکان اضطراری در صورت نیاز آماده هستند.
وی در پایان تأکید کرد: هماستانیها میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان، دریافت هشدارهای ترافیکی و جوی و همچنین ثبت انتقادات و پیشنهادات، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی www.141.ir مراجعه کنند.