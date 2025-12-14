خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس خبرداد؛

آماده‌باش کامل راهداری فارس در پی هشدار قرمز هواشناسی

آماده‌باش کامل راهداری فارس در پی هشدار قرمز هواشناسی
کد خبر : 1727542
لینک کوتاه کپی شد.

با صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی در استان فارس، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بسیج کامل نیروها و تجهیزات، در آماده‌باش کامل قرار گرفت تا با پیامدهای سامانه بارشی شدید پیشِ‌رو مقابله کند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس  با اشاره به هشدارهای اداره‌کل هواشناسی استان، از فعالیت یک سامانه بارشی پرقدرت در سطح فارس خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه از روز سه‌شنبه ۲۵آذر  آغاز شده و تا پایان روز جمعه ۲۸آذر تمامی مناطق استان و شهر شیراز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 علیرضا امیری با تشریح نوع مخاطرات این سامانه افزود: بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش تگرگ، مه‌گرفتگی گسترده و بارش برف در نیمه شمالی، مناطق مرکزی و ارتفاعات نیمه جنوبی استان از جمله پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به آثار این شرایط جوی اظهار داشت: لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش شدید دید افقی و احتمال طغیان رودخانه‌ها از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه است و بر همین اساس، آمادگی کامل نیروهای راهداری و امدادی در سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است.

امیری با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی خاطرنشان کرد: از مردم استان درخواست می‌شود به‌طور جدی از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و با توجه به اعلام هشدار قرمز، سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۳۰ راهدار در قالب ۷۰ راهدارخانه و اکیپ‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان مستقر شده‌اند و آمادگی کامل برای ایمن‌سازی مسیرها و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای وجود دارد. همچنین به رانندگان توصیه می‌شود ضمن همراه داشتن زنجیرچرخ، تمهیدات لازم از جمله تأمین اقلام ضروری و مواد غذایی را مدنظر قرار دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به آمادگی راهدارخانه‌ها برای اسکان مسافران در راه‌مانده گفت: تمامی راهدارخانه‌های استان برای ارائه خدمات امدادی و اسکان اضطراری در صورت نیاز آماده هستند.

وی در پایان تأکید کرد: هم‌استانی‌ها می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان، دریافت هشدارهای ترافیکی و جوی و همچنین ثبت انتقادات و پیشنهادات، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی www.141.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری